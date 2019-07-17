Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)

Таїсія Повалій спробувала розсмішити мережу своїм новим роликом
Таїсія Повалій показала нове неоднозначне відео на своїй сторінці в Instagram. Скандальна українська співачка говорить на камеру, що вона худа, але голос за кадром говорить про зворотнє.
Артистка вирішила записати нове відео, але гумор зрозуміли не всі. Правда є шанувальники, яким відео сподобалося.
Ось як прокоментували дане відео фоловери 54-річної Повалій.
Скріншот з Instagram
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що Таїсія Повалій в Києві зачитала вірш Анни Ахматової "Зачем вы отравили воду..." біля пам'ятника поетесі. Зробила це колишня "регіоналка" і подруга президента-втікача Віктора Януковича напередодні ювілею Ахматової - 23 червня виповниться 130 років з дня народження одної з головних фігур Срібного століття.
Раніше повідомлялося про те, що Таїсія Повалій сильно змінилася після пластичних операцій і злякала киян.