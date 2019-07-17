ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)

STYLERЖиття    17.07.2019 - 07:38
Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)
Таїсія Повалій (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Таїсія Повалій спробувала розсмішити мережу своїм новим роликом

Таїсія Повалій показала нове неоднозначне відео на своїй сторінці в Instagram. Скандальна українська співачка говорить на камеру, що вона худа, але голос за кадром говорить про зворотнє.

Артистка вирішила записати нове відео, але гумор зрозуміли не всі. Правда є шанувальники, яким відео сподобалося.

Ось як прокоментували дане відео фоловери 54-річної Повалій.

  • Таїсія, живу в Харкові. Обожнювала вас колись. У ті далекі часи, коли ви були собою. А зараз повна маячня, відстій і дешева попса. Це заради грошей? Не цікаво. Відписуюся. Просто гидко дивитися;
  • Подумала Гузєєва;
  • Розсмішили;

Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)

Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)

Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)

Скріншот з Instagram

  • Ви не худа, ви класна:
  • Молодець бабуся!
  • Ти худа, підтверджую і вогонь;
  • Ахахха повеселили. Але підтверджую! Худа! Дуже гарненька.

Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)

Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)

Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)

Гидко дивитися: Повалій знову зганьбилася (відео)

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Таїсія Повалій в Києві зачитала вірш Анни Ахматової "Зачем вы отравили воду..." біля пам'ятника поетесі. Зробила це колишня "регіоналка" і подруга президента-втікача Віктора Януковича напередодні ювілею Ахматової - 23 червня виповниться 130 років з дня народження одної з головних фігур Срібного століття.

Раніше повідомлялося про те, що Таїсія Повалій сильно змінилася після пластичних операцій і злякала киян.

Відома співачка ледь не загинула в авіакатастрофі: усі подробиці Відповів на головне питання: Барі Алібасова перевірили на детекторі брехні
Новини України Таисия Повалийшоубиз
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся