Противник Ломаченка напав на Василя під час зважування: відео і деталі

Під час традиційної церемонії зважування напередодні боксерського поєдинку американський боксер Девін Хейні напав на українця Василя Ломаченка.

Дивіться нижче в матеріалі Styler відео і деталі події.

Що трапилося в Лас-Вегасі

Боксер із США, абсолютний чемпіон світу Девін Хейні відзначився дуже хамською витівкою на процедурі зважування.

Коли боксери зійшлися поглядами, американець сильно відштовхнув українця від себе обома руками.

Василь, який не очікував такого повороту, відлетів у руки своєї команди. Агресор же просто пішов, розмахуючи руками.

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Коментуючи свій вчинок Хейні заявив, що завжди мріяв зійтись віч-на-віч з Ломаченком і коли це трапилося на нього наринули емоції.

"Це тільки початок. Бачили, як легко я його відштовхнув? Він дрібний, і я нав'яжу йому у рингу свої правила", - сказав боєць із США.

Натомість Ломаченко вважає, що Хейні зробив це, бо боїться.

"Тепер він мій. Він мій. У нього немає сили. Сьогодні я відчув його силу. Хейні, це зробив, тому що наляканий. Він наляканий. Я впевнений в цьому на 100%", - сказав Василь.

Дивіться нижче відео інциденту:

Що відомо про бій

Титульний поєдинок відбудеться у Лас-Вегасі в ніч з 20 на 21 травня. Легковаговики вийдуть у ринг MGM Grand Garden Arena.

Час трансляції 6:00 за київським часом у неділю, 21 травня.

Хейні наразі контролює пояси WBC, WBA Super, WBO, IBF у легкій вазі. На професіональному рівні він провів 29 поєдинків, у яких не зазнав жодної поразки та завершив нокаутом 15 боїв. Рекорд Ломаченка - 17 перемог, 2 поразки.

Девін Хейні молодший за українця на 11 років - йому 24, американець має перевагу у зрості на 2 дюйми (близько 5 см).