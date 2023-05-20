Противник Ломаченко напал на Василия во время взвешивания: видео и детали

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Что случилось в Лас-Вегасе

Боксер из США, абсолютный чемпион мира Девин Хейни отметился очень хамской выходкой на процедуре взвешивания.

Когда боксеры сошлись взглядами, американец сильно оттолкнул украинца обеими руками.

Василий, не ожидавший такого поворота, улетел в руки своей команды. Агрессор же просто ушел, размахивая руками.

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Комментируя свой поступок Хейни заявил, что всегда мечтал сойтись лицом к лицу с Ломаченко и когда это случилось на него обрушились эмоции.

"Это только начало. Видели, как легко я его оттолкнул? Он мелкий, и я навяжу ему в ринге свои правила", - сказал боец из США.

Ломаченко считает, что Хейни сделал это, потому что боится.

"Теперь он мой. Он мой. У него нет силы. Сегодня я почувствовал его силу. Хейни, это сделал, потому что напуган. Он напуган. Я уверен в этом на 100%", - сказал Василий.

Смотрите ниже видео инцидента:

Что известно о бое

Титульный поединок состоится в Лас-Вегасе в ночь с 20 на 21 мая. Легковесы выйдут в ринг MGM Grand Garden Arena.

Время трансляции 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Хейни контролирует пояса WBC, WBA Super, WBO, IBF в легком весе. На профессиональном уровне он провел 29 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения и завершил нокаутом 15 боев. Рекорд Ломаченко - 17 побед, 2 поражения.

Девин Хейни младше украинца на 11 лет - ему 24, у американца преимущество в росте на 2 дюйма (около 5 см).