Протікає безсимптомно: кардіолог розповіла про поширений стан, який потребує лікування

Гіпотонія або низький артеріальний тиск - серйозний стан. Іноді такий стан може вважатися фізіологічною нормою, але здебільшого є наслідком патологічних процесів, які потребують лікування.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка кардіолога Наталії Іванюк та Facebook-сторінка Центру громадського здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які показники свідчать про низький артеріальний тиск та що необхідно робити.

Ознаки гіпотонії

Лікар каже, що у дорослої людини нормальний рівень тиску становить 120/80 мм рт. ст. Якщо цей показник знижується до 90/60 мм рт. ст. або нижче, то скоріше за все у вас гіпотонія.

До того ж часто цей стан може протікати безсимптомно, але не у всіх.

До симптомів, які властиві гіпотонії, відносять:

загальна слабкість

швидка втомлюваність

млявість після пробудження

сонливість протягом дня

порушення сну, безсоння на початку ночі

погіршення розумової працездатності

запаморочення

частий головний біль

бліда шкіра та інші симптоми нездужання

Для людини, яка має гіпотонію важливо визначити її вид. Загалом, їх є 2 види:

гостра - тиск різко знижується до критичних показників в результаті крововтрати, тромбоемболії, інфаркту або іншої патології

хронічна - тиск знаходиться нижче норми більшу частину часу

В першому випадку необхідна медична допомога.

Що ж робити

За словами кардіолога, способів існує безліч, але не кожен підійде саме вашому випадку. Перший крок, який вам необхідно зробити - це звернутися до лікаря.

Необхідно періодично вимірювати свій тиск та стежити за своїм самопочуттям.

Запобігти проблемам із тиском допоможуть здорові харчові звички і спосіб життя загалом:

підтримка нормальної маси тіла

відмова від куріння та вживання алкоголю

споживання достатньо рідини

регулярні фізичні вправи (не менше 30-40 хв 3-4 рази на тиждень)

обмеження споживання солі (до 5 г на добу для дорослої людини)

уникнення стресів (чудовою профілактикою впливу стресів на організм є легкий біг, плавання, йога, прогулянка на природі)

вживання продуктів, багатих на калій (крупи, бобові, фрукти, овочі, зелень)

якісний відпочинок і тривалість сну

Додамо, що хронічний підвищений тиск істотно підвищує ризик серцевого нападу, інсульту та ниркової недостатності.