Є причиною інфаркту: яке захворювання може виникати у молодих людей
Атеросклероз є основною причиною інфаркту міокарда та інсульту. Це захворювання стосується, як молодих, так і людей старшого віку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram кардіолога Наталії Іванюк.
Як проявляється атеросклероз
Лікар каже, що від атеросклерозу страждає не тільки одне серце - уражаються практично всі артерії.
Варто знати, що атеросклероз не починається раптово - хвороба "визріває" в організмі протягом багатьох років, а наявність шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю, нездоровий спосіб життя) значною мірою сприяє її розвитку.
Кардіолог додала, що при правильній оцінці ризику з використанням доказової бази та сучасних рекомендацій можна передбачити летальні наслідки.
Зокрема, лікарі класифікують кожного пацієнта таким чином:
- зелений - низький ризик (все чудово)
- жовтий - середній (потрібно перевірити і при необхідності - призначити лікування)
- червоний і бордовий - високий і дуже високий (активно лікується)
Атеросклероз лікується медикаментозно, але залежно від стадії призначається різне дозування та препарати.
В будь-якому випадку з таким захворюванням необхідно регулярно проходити обстеження та слідкувати за своїм станом.
Основні симптоми
Симптомами атеросклерозу можуть бути:
- біль в серці та за грудиною
- біль в ногах під час ходьби
- біль у спині
- головний біль
- оніміння в різних частинах тіла
- запаморочення
- шум у вухах
- погіршення пам'яті
- проблеми з зором
- задишка
- підвищена стомлюваність
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