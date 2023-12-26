Є причиною інфаркту: яке захворювання може виникати у молодих людей

Атеросклероз є основною причиною інфаркту міокарда та інсульту. Це захворювання стосується, як молодих, так і людей старшого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram кардіолога Наталії Іванюк.

Як проявляється атеросклероз

Лікар каже, що від атеросклерозу страждає не тільки одне серце - уражаються практично всі артерії.

Варто знати, що атеросклероз не починається раптово - хвороба "визріває" в організмі протягом багатьох років, а наявність шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю, нездоровий спосіб життя) значною мірою сприяє її розвитку.

Кардіолог додала, що при правильній оцінці ризику з використанням доказової бази та сучасних рекомендацій можна передбачити летальні наслідки.

Зокрема, лікарі класифікують кожного пацієнта таким чином:

зелений - низький ризик (все чудово)

жовтий - середній (потрібно перевірити і при необхідності - призначити лікування)

червоний і бордовий - високий і дуже високий (активно лікується)

Атеросклероз лікується медикаментозно, але залежно від стадії призначається різне дозування та препарати.

В будь-якому випадку з таким захворюванням необхідно регулярно проходити обстеження та слідкувати за своїм станом.

Основні симптоми

Симптомами атеросклерозу можуть бути: