Протекает бессимптомно: кардиолог рассказала о распространенном состоянии, которое требует лечения
Гипотония или низкое артериальное давление - серьезное состояние. Иногда такое состояние может считаться физиологической нормой, но в основном является следствием патологических процессов, требующих лечения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие показатели свидетельствуют о низком артериальном давлении и что необходимо делать.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк и Facebook-страница Центра общественного здоровья.
Признаки гипотонии
Врач говорит, что у взрослого человека нормальный уровень давления составляет 120/80 мм рт. ст. Если этот показатель снижается до 90/60 мм рт. ст. или ниже, то, скорее всего, у вас гипотония.
К тому же частенько это состояние может протекать бессимптомно, но не у всех.
К симптомам, свойственным гипотонии, относят:
- общая слабость
- быстрая утомляемость
- вялость после пробуждения
- сонливость в течение дня
- нарушение сна, бессонница в начале ночи
- ухудшение умственной работоспособности
- головокружение
- частая головная боль
- бледная кожа и другие симптомы недомогания
Для человека, имеющего гипотонию, важно определить его вид. В общем, их есть 2 вида:
- острая - давление резко снижается до критических показателей в результате кровопотери, тромбоэмболии, инфаркта или другой патологии
- хроническая - давление находится ниже нормы большую часть времени
В первом случае необходима медицинская помощь.
Что же делать
По словам кардиолога, способов существует множество, но не каждый подойдет именно вашему случаю. Первый шаг, который вам необходимо сделать - это обратиться к врачу.
Необходимо периодически измерять давление и следить за своим самочувствием.
Предотвратить проблемы с давлением помогут здоровые пищевые привычки и образ жизни в целом:
- поддержание нормальной массы тела
- отказ от курения и употребления алкоголя
- потребление достаточно жидкости
- регулярные физические упражнения (не менее 30-40 мин 3-4 раза в неделю)
- ограничение потребления соли (до 5 г/сутки для взрослого человека)
- избегание стрессов (прекрасной профилактикой влияния стрессов на организм является легкий бег, плавание, йога, прогулка на природе)
- употребление продуктов, богатых калием (крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень)
- качественный отдых и продолжительность сна
Добавим, что повышенное хроническое давление существенно повышает риск сердечного приступа, инсульта и почечной недостаточности.
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