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Протекает бессимптомно: кардиолог рассказала о распространенном состоянии, которое требует лечения

Среда 24 января 2024 14:33
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Протекает бессимптомно: кардиолог рассказала о распространенном состоянии, которое требует лечения Чем опасно низкое артериальное давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гипотония или низкое артериальное давление - серьезное состояние. Иногда такое состояние может считаться физиологической нормой, но в основном является следствием патологических процессов, требующих лечения.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие показатели свидетельствуют о низком артериальном давлении и что необходимо делать.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница кардиолога Натальи Иванюк и Facebook-страница Центра общественного здоровья.

Признаки гипотонии

Врач говорит, что у взрослого человека нормальный уровень давления составляет 120/80 мм рт. ст. Если этот показатель снижается до 90/60 мм рт. ст. или ниже, то, скорее всего, у вас гипотония.

К тому же частенько это состояние может протекать бессимптомно, но не у всех.

К симптомам, свойственным гипотонии, относят:

  • общая слабость
  • быстрая утомляемость
  • вялость после пробуждения
  • сонливость в течение дня
  • нарушение сна, бессонница в начале ночи
  • ухудшение умственной работоспособности
  • головокружение
  • частая головная боль
  • бледная кожа и другие симптомы недомогания

Для человека, имеющего гипотонию, важно определить его вид. В общем, их есть 2 вида:

  • острая - давление резко снижается до критических показателей в результате кровопотери, тромбоэмболии, инфаркта или другой патологии
  • хроническая - давление находится ниже нормы большую часть времени

В первом случае необходима медицинская помощь.

Что же делать

По словам кардиолога, способов существует множество, но не каждый подойдет именно вашему случаю. Первый шаг, который вам необходимо сделать - это обратиться к врачу.

Необходимо периодически измерять давление и следить за своим самочувствием.

Предотвратить проблемы с давлением помогут здоровые пищевые привычки и образ жизни в целом:

  • поддержание нормальной массы тела
  • отказ от курения и употребления алкоголя
  • потребление достаточно жидкости
  • регулярные физические упражнения (не менее 30-40 мин 3-4 раза в неделю)
  • ограничение потребления соли (до 5 г/сутки для взрослого человека)
  • избегание стрессов (прекрасной профилактикой влияния стрессов на организм является легкий бег, плавание, йога, прогулка на природе)
  • употребление продуктов, богатых калием (крупы, бобовые, фрукты, овощи, зелень)
  • качественный отдых и продолжительность сна

Добавим, что повышенное хроническое давление существенно повышает риск сердечного приступа, инсульта и почечной недостаточности.

Ранее мы сообщали, почему "скачет" давление и чем опасно это состояние.

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кардіолог артерильное давление
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