На протестах в России задержали известного рэпера Оксимирона

На протестах в России задержан известный рэпер Оксимирон (коллаж: РБК-Украина)

На протестах в России в воскресенье, 31 января, был задержан известный российский рэп-исполнитель Оксимирон (настоящее имя Мирон Федоров). Музыканта задержали во время акции в поддержку оппозиционного лидера Алексея Навального в Санкт-Петербурге.

Как сообщает менеджер артиста, сейчас исполнителя везут в одно из отделений полиции. Подробности публикует местное издание "РИА Новости".

Интересно, что Оксимирон вышел на протест в собственный день рождения. Сегодня ему исполняется 36 лет. На текущий момент известно, что Оксимирона уже отпустили из отделения полиции.

Как сообщает организатор рэп-баттлов Ресторатор, Оксимирона задержали просто во время встречи.

Позже стало известно, что музыканта уже отпустили.

Стоит отметить, что на текущий момент во время протестов в России силовики задержали более 2291 митингующего. Больше всего задержаний в Москве и Санкт-Петербурге – 520 и 242 соответственно.

До этого мы показывали, что творится на улицах в городах России с массовыми протестами. Полиция не стесняется применять слезоточивый газ, электрошокеры, дубинки, травматические пистолеты.

Также мы писали, что супругу Алексея Навального Юлию также задержали во время протестов.