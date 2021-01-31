На протестах в Росії затримали відомого репера Оксимирона

На протестах в Росії затриманий відомий репер Оксимирон (колаж: РБК-Україна)

На протестах в Росії в неділю, 31 січня, був затриманий відомий російський реп-виконавець Оксимирон (справжнє ім'я Мирон Федоров). Музиканта затримали під час акції на підтримку опозиційного лідера Олексія Навального в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє менеджер артиста, зараз виконавця везуть в одне з відділень поліції. Подробиці публікує місцеве видання "РИА Новости".

"Зараз вирішується питання, чи потрібна Оксимирону якась допомога, розв'язання юридичних питань", – сказала вона.

Цікаво, що Оксимирон вийшов на протест у власний день народження. Сьогодні йому виповнюється 36 років.

Як повідомляє організатор реп-батлів Ресторатор, Оксимирона затримали просто під час зустрічі.

Варто відзначити, що на поточний момент під час протестів у Росії силовики затримали понад 2291 мітингувальника. Найбільше затримань в Москві та Санкт-Петербурзі – 520 і 242 відповідно.

До цього ми показували, що твориться на вулицях в містах Росії з масовими протестами. Поліція не соромиться застосовувати сльозогінний газ, електрошокери, кийки, травматичні пістолети.

Також ми писали, що дружину Олексія Навального Юлію затримали під час протестів.