Просыпаюсь в Москве: солист Rammstein рассказал об отношениях с Лободой

Тилль Лендеманн прокомментировал роман со Светланой Лободой. Солист культовой немецкой группы Rammstein заявил, что их отношения - это тайна двух людей, которую, как джентльмен, он не станет раскрывать журналистам. Об этом пишет "ЖАРА Magazine".

Но при этом артист рассказал, что в последнее время он с удовольствием просыпается в Москве. А также добавил, что благодаря Светлане Лободе ему особенно приятно приезжать в Россию.

Отметим, что об отношениях Светланы и Тилля заговорили летом 2017 года - звезды встретились на фестивале "Жара" в Баку и сразу стало понятно, что между ними проскочила искра.

А рождение в мае 2018 года дочери, которую назвали Тильда, подлило масла в огонь. Светлана до сих пор не показывает лицо девочки и держит в секрете имя отца ее второго ребенка.

Солист Rammstein Линдеманн рассказал о романе с Лободой (фото: соцсети)

"О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите, - ответил солист Rammstein.

Тилль Линдеманн рассказал, что во время гастролей он часто просыпается в новом городе, а в Москве - просыпается с удовольствием.

"Это будет рассказ 18+. Когда я на гастролях, то каждый день просыпаюсь в новом месте и всегда радуюсь этому. Могу сказать, что с удовольствием просыпаюсь в Москве", - добавил музыкант.

К слову, когда в октябре прошлого года Светлана угодила в больницу (звезде делали операцию на почке), именно Линдеманн забрал ее из клиники. При чем из ресторана Лобода и Линдеманн вышли, держась за руки.

Солист Rammstein Линдеманн рассказал о романе с Лободой (видео: Super/YouTube)

Напомним, недавно в интернете появились фотографии, на которых солист группы Rammstein позирует с красивой брюнеткой и прижимается к ней.

Ранее мы сообщали, что Rammstein выпустили первый клип с 2012 года на песню "Deutschland" ("Германия"), в котором присутствуют постановочные сцены на тему нацисткого концлагеря и Холокоста. Еврейские правозащитные организации, подвергли жесткой критике новое творение немецких скандалистов.