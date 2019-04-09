Прокидаюся в Москві: соліст Rammstein розповів про стосунки з Лободою

Тілль Лендеманн прокоментував роман зі Світланою Лободою. Соліст культової німецької групи Rammstein заявив, що їхні стосунки - це таємниця двох людей, яку, як джентльмен, він не стане розкривати журналістам. Про це пише "ЖАРА Magazine".

Але при цьому артист розповів, що останнім часом він з задоволенням прокидається в Москві. А також додав, що завдяки Світлані Лободі йому особливо приємно приїжджати до Росії.

Зазначимо, що про відносини Світлани і Тілля заговорили влітку 2017 року - зірки зустрілися на фестивалі "Жара" в Баку і відразу стало зрозуміло, що між ними проскочила іскра.

А народження в травні 2018 року дочки, яку назвали Тільда, підлило масла у вогонь. Світлана досі не показує обличчя дівчинки і тримає в секреті ім'я батька її другої дитини.

Соліст Rammstein Ліндеманн розповів про роман з Лободою (фото: соцмережі)

"Про нас дуже багато пишуть і говорять, але це таємниця двох людей. Я, як джентльмен, ні в якому разі не можу тут нічого коментувати, тому від мене ви нічого не почуєте, - відповів соліст Rammstein.

Тілль Ліндеманн розповів, що під час гастролей він часто прокидається в новому місті, а в Москві - прокидається з задоволенням.

"Це буде розповідь 18+. Коли я на гастролях, то кожен день прокидаюся в новому місці і завжди радію цьому. Можу сказати, що із задоволенням прокидаюся в Москві", - додав музикант.

До речі, коли в жовтні минулого року Світлана потрапила в лікарню (зірці робили операцію на нирці), саме Ліндеманн забрав її з клініки. При чому з ресторану Лобода і Ліндеманн вийшли, тримаючись за руки.

Соліст Rammstein Ліндеманн розповів про роман з Лободою (відео: Super/YouTube)

Нагадаємо, нещодавно в інтернеті з'явилися фотографії, на яких соліст групи Rammstein позує з красивою брюнеткою і притискається до неї.

Раніше ми повідомляли, що Rammstein випустили перший кліп з 2012 року на пісню "Deutschland" ("Німеччина"), в якому присутні постановочні сцени на тему нацисткого концтабору і Голокосту. Єврейські правозахисні організації, піддали жорсткій критиці нове творіння німецьких скандалістів.