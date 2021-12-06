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Эти простые способы помогут вам избавиться от шерсти домашних любимцев

Автор: Анна Шиканова

Домашние собаки и коты линяют и этот процесс природный. Практически все владельцы домашних животных сталкиваются с тем, что в доме полно шерсти. Она может быть на мебели и одежде.

Как быстро и легко избавиться от шерсти домашних животных, рассказали в Ukr.media.

Что вам может понадобиться в борьбе против шерсти:

Антистатик. Если им побрызгать вещи, то чистить их будет легче.

Строительный скотч. Широкий скотч клейкой стороной можно прижать к той поверхности, которую хотите очистить.

Губка для посуды. Используйте грубую сторону губки для посуды. Если шерсть плохо собирается – слегка намочите и отожмите губку, а потом повторите процедуру.

Резиновая рукавица. Проведите рукой в такой рукавице по поверхности, которую хотите очистить. Частички шерсти к ней прилипнут.

Можно использовать и специальную рукавичку, которой вычесывают животных. Она поможет очистить от шерсти мебель или ковер.

Липкий ролик. Это приспособление помогает собрать шерсть практически с любой поверхности.

Щетка для мытья окон. Она поможет собрать шерсть с мебели и ковров.

Щетка для чистки мягкой мебели. Такая щетка есть в хозяйственных магазинах. На ее поверхности много микро-щетинок, которые помогают очистить поверхность от шерсти.

Влажный веник. Его нужно намочить, стряхнуть лишнюю воду, а потом подмести пол. Шерсть будет прилипать к венику и ее нужно периодически очищать, а веник снова смачивать водой.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые грязные места на кухне, о которых мало кто догадывается.

А также рассказывали о том, какие советы вам помогут решить проблему катастрофической нехватки времени.

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