Эти простые способы помогут вам избавиться от шерсти домашних любимцев

Домашние собаки и коты линяют и этот процесс природный. Практически все владельцы домашних животных сталкиваются с тем, что в доме полно шерсти. Она может быть на мебели и одежде.
Как быстро и легко избавиться от шерсти домашних животных, рассказали в Ukr.media.
Что вам может понадобиться в борьбе против шерсти:
Антистатик. Если им побрызгать вещи, то чистить их будет легче.
Строительный скотч. Широкий скотч клейкой стороной можно прижать к той поверхности, которую хотите очистить.
Губка для посуды. Используйте грубую сторону губки для посуды. Если шерсть плохо собирается – слегка намочите и отожмите губку, а потом повторите процедуру.
Резиновая рукавица. Проведите рукой в такой рукавице по поверхности, которую хотите очистить. Частички шерсти к ней прилипнут.
Можно использовать и специальную рукавичку, которой вычесывают животных. Она поможет очистить от шерсти мебель или ковер.
Липкий ролик. Это приспособление помогает собрать шерсть практически с любой поверхности.
Щетка для мытья окон. Она поможет собрать шерсть с мебели и ковров.
Щетка для чистки мягкой мебели. Такая щетка есть в хозяйственных магазинах. На ее поверхности много микро-щетинок, которые помогают очистить поверхность от шерсти.
Влажный веник. Его нужно намочить, стряхнуть лишнюю воду, а потом подмести пол. Шерсть будет прилипать к венику и ее нужно периодически очищать, а веник снова смачивать водой.
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