Просто й корисно! Вчені визначили 5 вправ, які збережуть ваше здоров'я та працездатність

Занурившись у гаджети та комп'ютери під час навчання, роботи й навіть відпусток ми часто забуваємо про власне здоров'я. Проте підтримувати організм у тонусі насправді зовсім не складно. Потрібно лишень подолати власні лінощі та виділити трішки часу на щоденні активності.

Про найбільш корисні вправи, які легко й невимушено допоможуть зберегти здоров'я та працездатність, поговоримо далі в матеріалі Styler.

Раз на день, а не на тиждень

Згідно з дослідженням Гарвардської медичної школи, нескладні (але регулярні) фізичні вправи допомагають людині:

контролювати вагу

покращувати координацію рухів

зміцнювати кістки й суглоби

стимулювати серцево-судинну систему

запобігати зниженню когнітивних функцій (здатності розуміти, пізнавати, вивчати, усвідомлювати, сприймати та переробляти зовнішню інформацію)

Незалежно від віку, статі та рівня фізичної підготовки, залишатись у формі можна приділяючи власному тілу хоча б 30 хвилин на день.

Отож нижче розглянемо п'ять найкорисніших, на думку вчених, фізичних вправ, які поліпшать ваше здоров'я та зроблять життя яскравішим.

Прогулянки

Експерти стверджують, що піші прогулянки є найпростішою, але потужною фізичною активністю, яку варто ввести у свій розпорядок дня.

Регулярні прогулянки на свіжому повітрі не тільки покращують емоційний стан і знімають стрес, але й допомагають:

знизити рівень холестерину

зміцнити кістки

стабілізувати кров'яний тиск

знизити ризик низки захворювань (наприклад діабету та хвороб серця)

На рівні з іншими фізичними навантаженнями ходьба здатна також поліпшити пам'ять та запобігти віковим проблемам.

Тож якщо перед вами стоїть вибір - поїхати кудись недалеко машиною, громадським транспортом чи дійти пішки - завжди обирайте останній варіант.

Плавання

Рухи тіла під час плавання більш плавні та повільні, що зменшує навантаження на суглоби. Цей вид спорту корисний передусім для людей з артритом, адже дає їм змогу знизити навантаження на опорно-руховий апарат.

Крім того, регулярне плавання:

тренує й тонізує всі м'язи

допомагає поліпшити витривалість

покращує обмін речовин

стимулює серцево-судинну систему та органи дихання

підтримує загальну фізичну форму

закаляє організм

Влітку плавати можна у різноманітних природніх водоймах, а взимку краще скористатись спеціальними басейнами (якщо, звісно, ви не моржуєте).

Силові вправи

Якщо ви не використовуєте свої м'язи, з часом вони втрачають силу. Крім того, чим більше у вас м'язів, тим більше калорій спалюється. Отже, й нормальну вагу підтримувати легше.

Вчені впевнені також, що тренування м'язів може допомогти зберегти функцію мозку в літньому віці.

Беручись за будь-які силові вправи (присідання, віджимання, планки, роботу з гантелями тощо) необхідно пам'ятати основне правило - починати з малого й нарощувати інтенсивність лише з часом. Це дозволить уникнути перенавантаження організму та зміцнювати м'язи поступово.

Вправи Кегеля

На думку фахівців із Гарвардської медичної школи, так звані вправи Кегеля однозначно входять до п'ятірки найкращих. Їхня основна перевага полягає у зміцненні м'язів тазового дна, що підтримують сечовий міхур.

Вчені наголошують, що ці вправи - не лише для жінок, адже сильні м'язи тазового дна можуть допомогти запобігти нетриманню сечі.

Під час виконання вправ Кегеля необхідно напружити м'язи, які ви використовували б, щоб уникнути сечовипускання. Скорочення необхідно утримувати впродовж двох-трьох секунд, після чого розслабитись (переконайтесь при цьому, що повністю розслабили м'язи тазового дна після скорочення). Повторити цю вправу потрібно 10 разів.

Тайцзи

Тайцзи (або ж тайцзицюань) - китайське бойове мистецтво, відоме як "медитація в русі". Воно поєднує в собі м'який рух і розслаблення. Сеанс тайцзи завдяки плавним та органічним рухам:

м'яко впливає на всі м'язи організму

заспокоює розум

Вправи з тайцзи може виконувати кожний охочий - незалежно від віку та фізичного стану. Особливу користь вони принесуть літнім людям, які з віком втрачають контроль рівноваги, що є важливим компонентом фізичних вправ.