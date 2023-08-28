Просто и полезно! Ученые определили 5 упражнений, которые сохранят ваше здоровье и работоспособность

Погрузившись в гаджеты и компьютеры во время учебы, работы и даже отпусков, мы часто забываем о собственном здоровье. Однако поддерживать организм в тонусе действительно не сложно. Нужно только преодолеть лень и выделить немного времени на ежедневные активности.

О наиболее полезных упражнениях, которые легко и непринужденно помогут сохранить здоровье и работоспособность, поговорим в материале Styler.

Раз в день, а не в неделю

Согласно исследованию Гарвардской медицинской школы, несложные (но регулярные) физические упражнения помогают человеку:

контролировать вес

улучшать координацию движений

укреплять кости и суставы

стимулировать сердечно-сосудистую систему

предотвращать снижение когнитивных функций (способность понимать, узнавать, изучать, осознавать, воспринимать и перерабатывать внешнюю информацию)

Независимо от возраста, пола и уровня физической подготовки, оставаться в форме можно уделяя собственному телу хотя бы 30 минут в день.

Ниже рассмотрим пять самых полезных, по мнению ученых, физических упражнений, которые улучшат ваше здоровье и сделают жизнь ярче.

Прогулки

Эксперты утверждают, что пешие прогулки являются самой простой, но мощной физической активностью, которую следует ввести в распорядок дня.

Регулярные прогулки на свежем воздухе не только улучшают эмоциональное состояние и снимают стресс, но и помогают:

снизить уровень холестерина

укрепить кости

стабилизировать кровяное давление

снизить риск ряда заболеваний (например диабета и болезней сердца)

Наравне с другими физическими нагрузками ходьба способна также улучшить память и предотвратить возрастные проблемы.

Так что если перед вами стоит выбор - поехать куда-то недалеко на машине, общественном транспорте или дойти пешком - всегда выбирайте последний вариант.

Плавание

Движения тела во время плавания более плавные и медленные, что уменьшает нагрузку на суставы. Этот вид спорта полезен прежде всего людям с артритом, ведь позволяет им снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат.

Кроме того, регулярное плавание:

тренирует и тонизирует все мышцы

помогает улучшить выносливость

улучшает обмен веществ

стимулирует сердечно-сосудистую систему и органы дыхания

поддерживает общую физическую форму

закаляет организм

Летом плавать можно в различных природных водоемах, а зимой лучше воспользоваться специальными бассейнами (если, конечно, вы не моржуете).

Силовые упражнения

Если вы не используете свои мускулы, со временем они теряют силу. Кроме того, чем больше у вас мышц, тем больше калорий сжигается. Следовательно, и нормальный вес поддерживать легче.

Ученые также уверены, что тренировка мышц может помочь сохранить функцию мозга в пожилом возрасте.

Принимаясь за любые силовые упражнения (приседания, отжимания, планки, работу с гантелями и т.п.) необходимо помнить основное правило - начинать с малого и наращивать интенсивность только со временем. Это позволит избежать перегрузки организма и укреплять мышцы постепенно.

Упражнения Кегеля

По мнению специалистов из Гарвардской медицинской школы, так называемые упражнения Кегеля однозначно входят в пятерку лучших. Их основное преимущество заключается в укреплении мышц тазового дна, поддерживающих мочевой пузырь.

Ученые отмечают, что эти упражнения - не только для женщин, ведь сильные мышцы тазового дна могут помочь предотвратить недержание мочи.

Во время выполнения упражнений Кегеля необходимо напрячь мышцы, которые вы использовали бы во избежание мочеиспускания. Сокращение необходимо удерживать в течение двух-трех секунд, после чего расслабиться (убедитесь, что полностью расслабили мышцы тазового дна после сокращения). Повторить это упражнение нужно 10 раз.

Тайцзи

Тайцзи (или тайцзицюань) - китайское боевое искусство, известное как "медитация в движении". Оно сочетает в себе мягкое движение и расслабление. Сеанс тайцзи благодаря плавным и органическим движениям:

мягко влияет на все мышцы организма

успокаивает разум

Упражнения по тайцзи может выполнять каждый желающий - независимо от возраста и физического состояния. Особую пользу они принесут пожилым людям, которые с возрастом теряют контроль равновесия, что является важным компонентом физических упражнений.