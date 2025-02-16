"Просто вішаються": Матвієнко зізналася, що думає про ревнощі та фанаток Мірзояна

Що Матвієнко думає про ревнощі в стосунках

За словами Тоні, вона не відчуває на собі надмірної уваги від фанів. Співачка навіть думає, що чоловіки її бояться. А ось фанатки її обранця більш сміливі.

"Он на Арсена прихильниці просто вішаються. Він дивується: "В тебе не так?". Я сміюся: "Та, боже, їх не видно, покажіть мені хоч одного"... Я розумію, звісно, що обійми та поцілунки - це частина професії. Але взагалі я не те що ревнива, але свого не віддам. А це трішки інше, бо ревнощі - це більше про невпевненість. Він знає, що тільки мій", - розповіла Матвієнко.



Матвієнко та Мірзоян (фото з архіву співака)

Тоня та її чоловік домовилися, що вона буде відверто казати про образи та те, що її обурює. Адже якщо вона "закипить", але промовчить, то Мірзоян може навіть не зрозуміти, що відбувається.

"А я можу психонути та кудись поїхати навіть. Якщо він розуміє, що зі мною, ще до того, як я йому скажу, то завжди підходить і обіймає. І на цьому я заспокоюсь. Я Овен, воно в мені як вогонь запалюється. Але цьомнув - і все, спокійна. А от чи він мене ревнує, я не знаю. Якщо в душі щось таке є, то максимально приховує, бо не пригадую якихось таких моментів", - зізналася артистка.

На думку Тоні, коханий може не ревнувати її через те, що її фани-чоловіки не роблять так, як іноді вчиняють його шанувальниці-жінки.

"Інколи прихильницям відверто начхати на те, що в тебе є дружина. Такі є без гальм, знаєте? А чоловік із чоловіком так не вчинить. Щоб отак я була з Арсеном і хтось би собі дозволив підбігти до мене, почати обійматися - не уявляю такого", - пояснила Матвієнко.



Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко (фото надане співаком)

Що відомо про шлюб Мірзояна та Матвієнко

Арсен і Тоня познайомилися у 2011 році на шоу "Голос країни". На той момент Мірзоян був одружений, тому він не хотів починати нові стосунки.

"Все починалося з дружби, проти якої ніхто не був. А коли почалося зустрічання, тут, може, я і сам проти був. Ми ж на початку просто товаришували, просто друзі. І я розумів, що треба тримати дистанцію. Ну і врешті-решт не втримались", - говорив Мірзоян в інтерв'ю РБК-Україна.

У 2016 році Тоня народила від Арсена доньку. Дівчинку назвали Ніною. А у 2017 році Мірзоян та Матвієнко одружилися.