Просто шок. Помер відомий продюсер Влад Ляшенко

"Я відмовляюсь в це вірити, ще 50 хвилин тому ти писав мені СМС", - написав Дмитро.

Причина смерті Влада Ляшенка

Офіційна версія поки не розголошується.

За словами Феліксова, продюсеру "просто стало погано на роботі, коли зустрічався з клієнтом".

Влад Ляшенко (фото: facebook.com/vlad.lyashenko)

Зауважимо, що Ляшенко працював арт-директором відомого київського клубу Bel Etage Music Hall.

До цього він був керівником культових закладів Bingo і MonteRay Live Stage.

Також Ляшенко є засновником популярної альтернативної премії Best Ukrainian Metal Act - першої і єдиної премії метал-музики в Україні.

Влад Ляшенко народився у Кривому Розі. Був менеджером групи ТОЛ - головної альтернативної групи України 2000-х.

Протягом багатьох років рухав українську альт-культуру до світових стандартів, зокрема за допомогою знаменитого лейблу "ІншаМузика". Його називали "сірим кардиналом української альтернативної музики".

"Через Влада пройшли 99% всіх наших організаторів. І сотні артистів. Він навчив мене багато чого на початку шляху. Спасибі, Влад. Прощавай, друже", - написав 3 березня у Facebook концертний організатор Євген Кібець.

4 лютого він відсвяткував день народження...

Влад Ляшенко (фото: facebook.com/vlad.lyashenko)

Реакція музичної спільноти на смерть Ляшенка

У мережі сотні музикантів і причетних до шоу-бізнесу людей сумують і висловлюють співчуття рідним Влада.