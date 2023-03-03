Просто шок. Умер известный продюсер Влад Ляшенко

В Киеве умер известный продюсер Влад Ляшенко. Смерть наступила внезапно 3 марта около 15:00.
Трагическую новость сообщил в Facebook директор концертного агентства Concert.ua Дмитрий Феликсов.
"Я отказываюсь в это верить, еще 50 минут назад ты писал мне СМС", - написал Дмитрий.
Официальная версия пока не разглашается.
По словам Феликсова, продюсеру "просто стало плохо на работе, когда встречался с клиентом".
Влад Ляшенко (фото: facebook.com/vlad.lyashenko)
Отметим, что Ляшенко работал арт-директором киевского клуба Bel Etage Music Hall.
До этого он являлся руководителем культовых заведений Bingo и MonteRay Live Stage.
Также Ляшенко является основателем популярной альтернативной премии Best Ukrainian Metal Act - первой и единственной премии металл-музыки в Украине.
Влад Ляшенко родился в Кривом Роге. Был менеджером группы ТОЛ - главной альтернативной группы Украины 2000-х.
На протяжении многих лет двигал украинскую альт-культуру к мировым стандартам, в частности, с помощью знаменитого лейбла "ІншаМузика". Его называли "серым кардиналом украинской альтернативной музыки".
4 февраля он отпраздновал день рождения...
Влад Ляшенко (фото: facebook.com/vlad.lyashenko)
В сети сотни музыкантов и причастных к шоу-бизнесу людей унывают и выражают соболезнования родным Влада.
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