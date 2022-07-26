"Просто ярость": в Мариуполе местные жители вынуждены обустраивать жилье на улице (видео)

По его словам, местные жители из-за российских военных вынуждены жить под открытым небом.

"Мариуполь. Первые жители снесенного дома вынуждены устроить дом под открытым небом. Видимо, именно так гауляйтеры представляют себе "маневренный жилой фонд", - говорится в сообщении.

В Мариуполе люди обустроили жилье на улице (скрин с видео)

Также он добавил, что сейчас 21 век и люди вынуждены обустраивать быт на улице.

"А если честно - здесь не хватает слов. Двадцать первое столетие. Центр Европы. Ярость. Просто ярость", - добавил советник мэра Мариуполя.

На видео видно, что на улице стоит бытовая техника, диваны, кресла и все то, что осталось от домов людей.