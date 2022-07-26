"Просто лють": у Маріуполі місцеві жителі вимушені облаштовувати житло на вулиці (відео)

За його словами словами, місцеві жителі через російських військових змушені жити під відкритим небом.

"Маріуполь. Перші мешканці знесеного будинку вимушені влаштувати дім просто неба. Мабуть, саме так гауляйтери уявляють собі "маневренный жилой фонд", - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі люди облаштували житло на вулиці (скрін з відео)

Також він додав, що зараз 21 століття і люди вимушені облаштовувати побут на вулиці.

"А якщо чесно - тут не вистачає слів. Двадцять перше сторіччя. Центр Європи. Лють. Просто Лють", - додав радник мера Маріуполя.

На відео видно, що на вулиці стоїть побутова техніка, дивани, крісла та все те, що залишилось від домівок людей.