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Просто посварилися: під Полтавою чоловік вчинив самоспалення

STYLERЖиття    22.08.2019 - 10:16
Просто посварилися: під Полтавою чоловік вчинив самоспалення
Під Полтавою чоловіків спалив себе (Колаж РБК-Україна)

Чоловік помер на місці від отриманих опіків

В селі Рашевці Гадяцького району Полтавської області 57-річний чоловік облив себе бензином і підпалив. Подробиці події розповіли у прес-службі поліції Полтавської області.

Трагедія сталася 20 серпня. Відомо, що мешканець Києва вийшов у двір свого дачного господарства після сварки з дружиною і покінчив життя самогубством шляхом самопідпалу.

"Чоловік після побутової сварки зі своєю дружиною облив себе бензином, після чого підпалив. Від отриманих опіків потерпілий помер на місці до приїзду швидкої медичної допомоги", - повідомили в поліції.

Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання). Поліція з'ясовує всі обставини трагедії і тіло загиблого направлено в морг для проведення експертиз.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у пожежі, що сталася в готелі "Токіо Стар" згоріла молода закохана пара з Києва, які збиралися одружитися. У момент загибелі, закохані трималися за руки.

А також ми розповідали про те, що під Миколаєвом чоловік облив власну матір розчинником і підпалив. На суді хлопець зізнався, що конфлікт стався через надмірне вживання алкоголю.

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