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"Просто обійняти": JULIK показав відео про найголовніше почуття кожної людини

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Україна, П'ятниця 07 жовтня 2022 12:07
"Просто обійняти": JULIK показав відео про найголовніше почуття кожної людини Кадр з кліпу "Просто обійняти"
Автор: Styler

Український шоумен, автор та композитор JULIK здивував музичну спільноту новим звучанням та зміною образу.

Так, вперше за тривалий час 32-річний артист зняв окуляри та заспівав про кохання.

Про що пісня "Просто обійняти"

Ця композиція, каже артист, про найголовніше почуття кожної людини.

"Коли людина закохана та має ту саму опору вона наділена чимось особливим. Магія між людьми - це той еліксир, який робить неможливе", - коментує Назарій Гук (справжнє ім'я артиста).

&quot;Просто обійняти&quot;: JULIK показав відео про найголовніше почуття кожної людини

JULIK (фото: instagram.com/julikofficial)

Ключовий мотив пісні: "Для щастя досить просто обійняти".

"Не важливо де, як та коли проявляти свої почуття. Проте, найголовніше чути голос рідної, твоєї людини. Достатньо лише почути "привіт", і одразу усе стає на свої місця. Цінуйте, телефонуйте та зустрічайтесь частіше зі своїми половинками. Так легше жити і наближати нашу країну до перемоги", - закликає екс-учасник гурту DZIDZIO.

Зауважимо, що образи для відеокліпу підібрала українська стилістка Олеся Беньо. У кліпі Назарій повстав у не звичному для себе образі. Саме ця відеоробота та пісня є своєрідним перезавантаженням співака.

Текст пісні "Просто обійняти":

Краще не питати
Якщо хочу міцно спати
Емоції б забрати
І в мить забути все

Як ти?
Як же боляче гадати
Не перестаю чекати
Коли скінчиться це все?

Ми вважали що нам треба так багато
А сьогодні тиша як найкраще свято
Ми хотіли з неба всі зірки зірвати
А для щастя досить просто обійняти.

Нічого не потрібно крім твого "привіт"
Не треба квіт бо ти для мене цілий світ
Нічого не потрібно тільки бути з тобою
Будь-якою ціною.

Скоріше б це забути
Тебе поруч відучити
Почути декілька фраз
Що заспокоять на раз.

Як ти, як...
Треба трішки почекати
Час тримає ніби грати
Всіх нас…

&quot;Просто обійняти&quot;: JULIK показав відео про найголовніше почуття кожної людини

JULIK (фото: instagram.com/julikofficial)

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