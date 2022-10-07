"Просто обійняти": JULIK показал видео о самом главном чувстве каждого человека
Украинский шоумен, автор и композитор JULIK удивил музыкальное сообщество новым звучанием и изменением образа.
Так, впервые за длительное время 32-летний артист снял очки и спел о любви.
О чем песня "Просто обійняти"
Эта композиция, говорит артист, о самом главном чувстве каждого человека.
"Когда человек влюблен и имеет ту же опору, он наделен чем-то особенным. Магия между людьми - это тот эликсир, который делает невозможное", - комментирует Назарий Гук (настоящее имя артиста).
JULIK (фото: instagram.com/julikofficial)
Ключевой мотив песни: "Для счастья достаточно просто обнять".
"Не важно где, как и когда проявлять свои чувства. Однако, самое главное слышать голос родного, твоего человека. Достаточно лишь услышать "привет", и сразу все становится на свои места. Цените, звоните по телефону и встречайтесь чаще со своими половинками. Так легче жить и приближать нашу страну к победе", - призывает экс-участник группы DZIDZIO.
Отметим, что образы для видеоклипа подобрала украинская стилистка Олеся Беньо. В клипе Назарий восстал в непривычном для себя образе. Именно эта видеоработа и песня - своеобразная перезагрузка певца.
Текст песни "Просто обійняти":
Краще не питати
Якщо хочу міцно спати
Емоції б забрати
І в мить забути все
Як ти?
Як же боляче гадати
Не перестаю чекати
Коли скінчиться це все?
Ми вважали що нам треба так багато
А сьогодні тиша як найкраще свято
Ми хотіли з неба всі зірки зірвати
А для щастя досить просто обійняти.
Нічого не потрібно крім твого "привіт"
Не треба квіт бо ти для мене цілий світ
Нічого не потрібно тільки бути з тобою
Будь-якою ціною.
Скоріше б це забути
Тебе поруч відучити
Почути декілька фраз
Що заспокоять на раз.
Як ти, як...
Треба трішки почекати
Час тримає ніби грати
Всіх нас…
JULIK (фото: instagram.com/julikofficial)
Слушайте также новые песни участницы шоу "Голос страны" SHADU, которыми она стремится "сделать бунт в мировой музыке".