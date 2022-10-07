"Просто обійняти": JULIK показал видео о самом главном чувстве каждого человека

Так, впервые за длительное время 32-летний артист снял очки и спел о любви.

О чем песня "Просто обійняти"

Эта композиция, говорит артист, о самом главном чувстве каждого человека.

"Когда человек влюблен и имеет ту же опору, он наделен чем-то особенным. Магия между людьми - это тот эликсир, который делает невозможное", - комментирует Назарий Гук (настоящее имя артиста).

JULIK (фото: instagram.com/julikofficial)

Ключевой мотив песни: "Для счастья достаточно просто обнять".

"Не важно где, как и когда проявлять свои чувства. Однако, самое главное слышать голос родного, твоего человека. Достаточно лишь услышать "привет", и сразу все становится на свои места. Цените, звоните по телефону и встречайтесь чаще со своими половинками. Так легче жить и приближать нашу страну к победе", - призывает экс-участник группы DZIDZIO.

Отметим, что образы для видеоклипа подобрала украинская стилистка Олеся Беньо. В клипе Назарий восстал в непривычном для себя образе. Именно эта видеоработа и песня - своеобразная перезагрузка певца.

Текст песни "Просто обійняти":

Краще не питати

Якщо хочу міцно спати

Емоції б забрати

І в мить забути все

Як ти?

Як же боляче гадати

Не перестаю чекати

Коли скінчиться це все?

Ми вважали що нам треба так багато

А сьогодні тиша як найкраще свято

Ми хотіли з неба всі зірки зірвати

А для щастя досить просто обійняти.

Нічого не потрібно крім твого "привіт"

Не треба квіт бо ти для мене цілий світ

Нічого не потрібно тільки бути з тобою

Будь-якою ціною.

Скоріше б це забути

Тебе поруч відучити

Почути декілька фраз

Що заспокоять на раз.

Як ти, як...

Треба трішки почекати

Час тримає ніби грати

Всіх нас…

JULIK​ (фото: instagram.com/julikofficial)