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"Просто обійняти": JULIK показал видео о самом главном чувстве каждого человека

Новина українською →
Украина, Пятница 07 октября 2022 12:07
"Просто обійняти": JULIK показал видео о самом главном чувстве каждого человека Кадр из клипа "Просто обійняти"
Автор: Styler

Украинский шоумен, автор и композитор JULIK удивил музыкальное сообщество новым звучанием и изменением образа.

Так, впервые за длительное время 32-летний артист снял очки и спел о любви.

О чем песня "Просто обійняти"

Эта композиция, говорит артист, о самом главном чувстве каждого человека.

"Когда человек влюблен и имеет ту же опору, он наделен чем-то особенным. Магия между людьми - это тот эликсир, который делает невозможное", - комментирует Назарий Гук (настоящее имя артиста).

&quot;Просто обійняти&quot;: JULIK показал видео о самом главном чувстве каждого человека

JULIK (фото: instagram.com/julikofficial)

Ключевой мотив песни: "Для счастья достаточно просто обнять".

"Не важно где, как и когда проявлять свои чувства. Однако, самое главное слышать голос родного, твоего человека. Достаточно лишь услышать "привет", и сразу все становится на свои места. Цените, звоните по телефону и встречайтесь чаще со своими половинками. Так легче жить и приближать нашу страну к победе", - призывает экс-участник группы DZIDZIO.

Отметим, что образы для видеоклипа подобрала украинская стилистка Олеся Беньо. В клипе Назарий восстал в непривычном для себя образе. Именно эта видеоработа и песня - своеобразная перезагрузка певца.

Текст песни "Просто обійняти":

Краще не питати
Якщо хочу міцно спати
Емоції б забрати
І в мить забути все

Як ти?
Як же боляче гадати
Не перестаю чекати
Коли скінчиться це все?

Ми вважали що нам треба так багато
А сьогодні тиша як найкраще свято
Ми хотіли з неба всі зірки зірвати
А для щастя досить просто обійняти.

Нічого не потрібно крім твого "привіт"
Не треба квіт бо ти для мене цілий світ
Нічого не потрібно тільки бути з тобою
Будь-якою ціною.

Скоріше б це забути
Тебе поруч відучити
Почути декілька фраз
Що заспокоять на раз.

Як ти, як...
Треба трішки почекати
Час тримає ніби грати
Всіх нас…

&quot;Просто обійняти&quot;: JULIK показал видео о самом главном чувстве каждого человека

JULIK​ (фото: instagram.com/julikofficial)

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