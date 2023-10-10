Просто неймовірно! В Австрії показали, який буде транспорт в майбутньому (фото, відео)

Основою літаючого апарата є силова система CycloRotor, що складається з шести циклороторів, хоча лише чотири з них видно ззовні. Інші два розташовані у передній та задній частині кабіни і можуть обертатися навколо поздовжньої осі.

Ця інноваційна система дозволяє швидко змінювати напрямок тяги на 360 градусів, забезпечуючи точне керування в усіх напрямках - вліво, вправо, вперед, назад, а також можливість обертатися та плавно залишатися у повітрі. Крім того, аеромобіль може злітати і сідати без різких рухів та нахилів, завдяки чому пасажирам в салоні забезпечується висока безпека. Рухливі частини системи приховані в окремому блоку.

Аеромобіль CruiseUp (фото: CycloTech)

CruiseUp має приблизно в півтора рази більший розмір, ніж стандартний автомобіль, і пропонує лише два сидіння та невеликий багажник. Його довжина становить 6,7 метра, а ширина - 3,3 метра. Завдяки таким компактним розмірам, аеромобіль може легко приземлятися на задньому дворі та вміщуватися в стандартний гараж, що є важливою особливістю для розробників. Вони планують позиціонувати свій винахід як особистий транспортний засіб, а не комерційний.

Завдяки компактним розмірам, аеромобіль може легко приземлятися на задньому дворі (фото: CycloTech)

Максимальна швидкість аеромобіля обмежена 150 кілометрами на годину, а запас ходу становить 100 кілометрів.

Масове виробництво CruiseUp планується запустити до 2035 року. До цього часу компанія сподівається впровадити повноцінний готовий до експлуатації екземпляр аеромобіля.