Просто невероятно! В Австрии показали, каким будет транспорт в будущем (фото, видео)

Основой летающего аппарата является силовая система CycloRotor, состоящая из шести циклоторов, хотя только четыре из них видны извне. Остальные два расположены в передней и задней части кабины и могут вращаться вокруг продольной оси.

Эта инновационная система позволяет быстро изменять направление тяги на 360 градусов, обеспечивая точное управление по всем направлениям - влево, вправо, вперед, назад, а также возможность вращаться и плавно оставаться в воздухе. Кроме того, аэромобиль может взлетать и садиться без резких движений и кренов, благодаря чему пассажирам в салоне обеспечивается высокая безопасность. Подвижные части системы скрыты в отдельном блоке.

Аэромобиль CruiseUp (фото: CycloTech)

CruiseUp имеет примерно в полтора раза больший размер, чем стандартный автомобиль, и предлагает всего два сиденья и небольшой багажник. Его длина составляет 6,7 метра, а ширина - 3,3 метра. Благодаря таким компактным размерам аэромобиль может легко приземляться на заднем дворе и помещаться в стандартный гараж, что является важной особенностью для разработчиков. Они планируют позиционировать свое изобретение как личное транспортное средство, а не коммерческое.

Благодаря компактным размерам аэромобиль может легко приземляться на заднем дворе (фото: CycloTech)

Максимальная скорость аэромобиля ограничена 150 километрами в час, а запас хода составляет 100 километров.

Массовое производство CruiseUp планируется запустить к 2035 году. К этому времени компания надеется ввести полноценный готовый к эксплуатации экземпляр аэромобиля.