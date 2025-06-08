Не просто клумба: 5 ідей, як неповторно оформити квітник у 2025 році

Квітник у стилі дикого саду

Природна недбалість зараз у тренді. Квітники, що імітують дикий луг, виглядають трохи хаотично, але продумані до дрібниць.

Основний фон створюють густі зелені насадження, а яскраві акценти - лілові, алі, янтарні та медові відтінки. Для такої композиції підійдуть троянди з пишними бутонами, мальви, дзвоники та гортензії, які ніби виросли самі по собі.

Такий сад не потребує постійного догляду і живе власним життям, що надає йому особливої романтики. Це ідеальний варіант для тих, хто любить натуральність і легкість.

Квітник як ароматний курорт

Перетворіть сад на особистий оазис спокою, де можна сховатися після напруженого робочого тижня. Рослини повинні створювати ауру заспокоєння і відпочинку, а головне - наповнювати повітря приємними ароматами.

Лаванда, шавлія, м’ята, розмарин, чебрець і духм'яна герань - чудові вибори для такого квітника. Поміж квітів поставте зручне крісло і світильник на сонячних батареях - і отримаєте місце, куди хочеться повертатися кожного вечора.

Клумби на рівні очей і вище

Вертикальні квітники, підняті клумби та модульні конструкції - справжнє спасіння для невеликих ділянок. Вони економлять місце і створюють динамічну, багаторівневу структуру садового дизайну.

Також такі конструкції допомагають сховати простір від сторонніх очей. Дерев’яні або металеві короби з квітами, пряними травами та деякими овочами можна розміщувати вздовж стін, парканів або на терасі.

Можна створити затишну альтанку або "кімнату" просто неба - ідеально для вечірніх посиденьок або фотосесій. Цей варіант особливо підходить для тих, хто хоче поєднати практичність і красу.

Альтанка у квітах - чудове місце у саду (фото: Freepik.com)

Їстівний квітник

У європейському ландшафтному дизайні практичність зараз на першому місці. Тому поряд зі звичайними квітами все частіше можна побачити едиментали - їстівні рослини з декоративними властивостями.

Межі між квітниками і городом стираються. Спробуйте додати пурпурний мангольд, салати з ажурним листям, кучеряву капусту чи фенхель з повітряними парасольками. Такий квітник виглядає ефектно і приносить користь одночасно.

Контраст фактур

Щоб квіти виглядали особливо стильно, потрібен гідний антураж. Ідеально для цього підходять декоративно-листяні рослини - вони не цвітуть, але мають яскравий вигляд.

Хоста, роджерсія, папороті або екзотична гуннера не вибагливі в догляді і допоможуть створити об’ємний зелений фон. Особливо добре їх садити в тіньових куточках саду, де звичайні квіти почуваються некомфортно.