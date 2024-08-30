Просто і швидко: тренер назвав 5 кроків ефективного схуднення

Втрата ваги є головною ціллю багатьох людей. Цього можна досягнути за допомогою простих порад, які підкріплені науковими дослідження та є справді ефективними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського тренера і дієтолога Люка Ханна.

Які способи допоможуть схуднути

Тренер опираючись на дослідження, яке було проведено для визначення поведінкових і психологічних факторів, які можуть сприяти зниженню ваги, виявив деякі способи, які допоможуть у цьому.

В ньому взяло участь майже 7000 учасників, чий середній індекс маси тіла становив 34,3. В середньому учасники втратили 20% загальної маси тіла та утримували її протягом кількох років.

Експерт виділив шість важливих моделей поведінки, якими користувались учасники:

планування харчування та збереження здорової їжі вдома

регулярний сніданок

збільшення споживання овочів

зменшення споживання цукру

регулярні фізичні навантаження

За словами експерта, збільшення споживання овочів - це чудовий спосіб зберегти ситість і простий спосіб зменшити споживання калорій протягом дня.

Щоб схуднути здоровим способом, варто:

бути активними протягом 150 хвилин на тиждень

прагніть скинути від 0,5 до 1 кг на тиждень

читайте етикетки на харчових продуктах

замініть солодкі напої на воду

зменшіть споживання їжі з високим вмістом цукру та жиру - почніть із заміни солодких каш на цільнозернові

поділіться своїм планом схуднення з кимось, кому довіряєте - вони можуть мотивувати вас, коли у вас поганий день

Які звички заважають схуднути

Нестача сну

Нестача сну впливає на метаболізм та уповільнює процеси схуднення.

Недосипання призводить до низки проблем зі здоров’ям та збільшення ваги, за систематичного недосипання можуть швидко утворюватися скупчення жиру. Здорові люди, які сплять мало, до чотирьох годин на добу, з’їдають на 300 кілокалорій більше, ніж ті, хто спить 9 годин.

Користуєтеся великими тарілками

Щоб з'їдати менше, потрібно брати меншу тарілку. Повна маленька тарілка змусить вас думати, що ви з'їли більше, ніж насправді.

Нестача білка

Білок насичує організм і допомагає залишатися ситими довше. Що своєю чергою допоможе уникнути вживання дуже великої кількості їжі в цілому і, зокрема, надмірно оброблених продуктів.