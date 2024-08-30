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Просто и быстро: тренер назвал 5 шагов эффективного похудения

Пятница 30 августа 2024 19:06
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Просто и быстро: тренер назвал 5 шагов эффективного похудения Какие способы помогут быстро похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Потеря веса является главной целью многих людей. Этого можно достичь с помощью простых советов, которые подкрепленные научными исследованиями и являются действительно эффективными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского тренера и диетолога Люка Ханна.

Какие способы помогут похудеть

Тренер опираясь на исследование, проведенное для определения поведенческих и психологических факторов, которые могут способствовать снижению веса, обнаружил некоторые способы, которые помогут в этом.

В нем приняли участие почти 7000 участников, чей средний индекс массы тела составлял 34,3. В среднем участники потеряли 20% от общей массы тела и удерживали ее в течение нескольких лет.

Эксперт выделил шесть важных моделей поведения, которыми пользовались участники:

  • планирование питания и сохранение здоровой пищи на дому
  • регулярный завтрак
  • увеличение потребления овощей
  • уменьшение потребления сахара
  • регулярные физические нагрузки

По словам эксперта, увеличение потребления овощей - это отличный способ сохранить сытость, и простой способ уменьшить потребление калорий в течение дня.

Чтобы похудеть здоровым способом, следует:

  • быть активными в течение 150 минут в неделю
  • старайтесь сбросить от 0,5 до 1 кг в неделю
  • читайте этикетки на пищевых продуктах
  • замените сладкие напитки на воду
  • уменьшите потребление пищи с высоким содержанием сахара и жира - начните с замены сладких каш на цельнозерновые
  • поделитесь своим планом похудения с кем-то, кому доверяете - они могут мотивировать вас, когда у вас плохой день

Какие привычки мешают похудеть

Недостаток сна

Недостаток сна влияет на метаболизм и замедляет процессы похудения.

Недосыпание приводит к ряду проблем со здоровьем и увеличению веса, при систематическом недосыпании могут быстро образовываться скопления жира. Здоровые люди, которые спят мало, до четырех часов в сутки, съедают на 300 килокалорий больше, чем спящие 9 часов.

Пользуетесь большими тарелками

Чтобы съедать меньше, нужно брать меньшую тарелку. Полная маленькая тарелка заставит вас думать, что вы съели больше, чем на самом деле.

Нехватка белка

Белок насыщает организм и помогает оставаться сытым дольше. Что в свою очередь поможет избежать употребления очень большого количества пищи в целом и, в частности, излишне обработанных продуктов.

Раньше мы сообщали о 5 вещах, которые нужно делать вечером, чтобы быстрее похудеть.

Также мы писали, какие хитрости за столом позволят быстро сбросить лишний вес.

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