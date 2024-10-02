Просто і ефективно: жінка поділилась вправами, які змінили її тіло після пологів

Після пологів багато жінок хочуть привести своє тіло у форму. Американка показала свої дивовижні результати під час тренування вдома та загалом велику різницю у своєму тілі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку жінки Ямі Муфді.
За словами жінки, після народження дитини вона занурилась у світ фітнесу.
Своїм прикладом американка хоче змотивувати іншим жінок працювати над собою та вдосконалюватись.
"Подобається простота й ефективність! Не можу дочекатися, щоб спробувати це вдома", - написав користувач під відео.
@yamimufdi_ Replying to @PewPew say less! Here’s one of my favorite short & effective at home workouts! You’ll do each exercise for 40secs on and then rest for 20secs. Repeat the whole thing 3-4x! Let me know if you want to see more!
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