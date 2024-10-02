ua en ru
Ср, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Просто і ефективно: жінка поділилась вправами, які змінили її тіло після пологів

Середа 02 жовтня 2024 16:33
UA EN RU
Просто і ефективно: жінка поділилась вправами, які змінили її тіло після пологів Жінка поділилась способом, який їй дозволив схуднути після пологів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Після пологів багато жінок хочуть привести своє тіло у форму. Американка показала свої дивовижні результати під час тренування вдома та загалом велику різницю у своєму тілі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку жінки Ямі Муфді.

Які вправи допоможуть схуднути після пологів

За словами жінки, після народження дитини вона занурилась у світ фітнесу.

Своїм прикладом американка хоче змотивувати іншим жінок працювати над собою та вдосконалюватись.

"Ось одне з моїх улюблених коротких і ефективних вдома занять. Виконуйте кожну вправу протягом 40 секунд", - написала вона під відео.

Демонструючи свою підтягнуту фігуру, вона показала просте тренування, яке підходить для більшості людей і що найголовніше, його можна виконувати, не виходячи з дому.

Загалом вона радить виконувати 3 дієві вправи:

  • присідання з підйомом рук з гантелями
  • випади ногами з підйомом гантель
  • підйом гантель лежачи

Як зазначила жінка на відео, кожну вправу варто спочатку виконувати 40 секунд, відпочивати і знову робити повтор.

"Подобається простота й ефективність! Не можу дочекатися, щоб спробувати це вдома", - написав користувач під відео.

Також після пологів можна розпочати з простої ходьби, легкої розтяжки та вправи для тазового дна та живота. Варто почекати деякий час, щоб організм відновився для більш силових тренувань.

@yamimufdi_ Replying to @PewPew say less! Here’s one of my favorite short & effective at home workouts! You’ll do each exercise for 40secs on and then rest for 20secs. Repeat the whole thing 3-4x! Let me know if you want to see more!

Раніше ми повідомляли про 2 кращі вправи для струнких ніг, які можна робити вдома.

Також ми писали, чому важко скинути жир на животі і що ви можете з цим зробити.

Читайте РБК-Україна в Google News
беременность Вага
NEWS
Україна втратила вигідний плацдарм. Чому ЗСУ вийшли з Вугледару і що може бути далі
Україна втратила вигідний плацдарм. Чому ЗСУ вийшли з Вугледару і що може бути далі