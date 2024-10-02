Просто і ефективно: жінка поділилась вправами, які змінили її тіло після пологів

Після пологів багато жінок хочуть привести своє тіло у форму. Американка показала свої дивовижні результати під час тренування вдома та загалом велику різницю у своєму тілі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку жінки Ямі Муфді.

Які вправи допоможуть схуднути після пологів

За словами жінки, після народження дитини вона занурилась у світ фітнесу.

Своїм прикладом американка хоче змотивувати іншим жінок працювати над собою та вдосконалюватись.

"Ось одне з моїх улюблених коротких і ефективних вдома занять. Виконуйте кожну вправу протягом 40 секунд", - написала вона під відео.

Демонструючи свою підтягнуту фігуру, вона показала просте тренування, яке підходить для більшості людей і що найголовніше, його можна виконувати, не виходячи з дому.

Загалом вона радить виконувати 3 дієві вправи:

присідання з підйомом рук з гантелями

випади ногами з підйомом гантель

підйом гантель лежачи

Як зазначила жінка на відео, кожну вправу варто спочатку виконувати 40 секунд, відпочивати і знову робити повтор.

"Подобається простота й ефективність! Не можу дочекатися, щоб спробувати це вдома", - написав користувач під відео.

Також після пологів можна розпочати з простої ходьби, легкої розтяжки та вправи для тазового дна та живота. Варто почекати деякий час, щоб організм відновився для більш силових тренувань.