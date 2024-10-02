Просто і ефективно: жінка поділилась вправами, які змінили її тіло після пологів
Після пологів багато жінок хочуть привести своє тіло у форму. Американка показала свої дивовижні результати під час тренування вдома та загалом велику різницю у своєму тілі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку жінки Ямі Муфді.
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За словами жінки, після народження дитини вона занурилась у світ фітнесу.
Своїм прикладом американка хоче змотивувати іншим жінок працювати над собою та вдосконалюватись.
"Ось одне з моїх улюблених коротких і ефективних вдома занять. Виконуйте кожну вправу протягом 40 секунд", - написала вона під відео.
Демонструючи свою підтягнуту фігуру, вона показала просте тренування, яке підходить для більшості людей і що найголовніше, його можна виконувати, не виходячи з дому.
Загалом вона радить виконувати 3 дієві вправи:
- присідання з підйомом рук з гантелями
- випади ногами з підйомом гантель
- підйом гантель лежачи
Як зазначила жінка на відео, кожну вправу варто спочатку виконувати 40 секунд, відпочивати і знову робити повтор.
"Подобається простота й ефективність! Не можу дочекатися, щоб спробувати це вдома", - написав користувач під відео.
Також після пологів можна розпочати з простої ходьби, легкої розтяжки та вправи для тазового дна та живота. Варто почекати деякий час, щоб організм відновився для більш силових тренувань.
@yamimufdi_ Replying to @PewPew say less! Here’s one of my favorite short & effective at home workouts! You’ll do each exercise for 40secs on and then rest for 20secs. Repeat the whole thing 3-4x! Let me know if you want to see more!
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