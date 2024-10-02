Просто и эффективно: женщина поделилась упражнениями, изменившими ее тело после родов

После родов многие женщины хотят привести свое тело в форму. Американка показала свои удивительные результаты во время тренировки дома и большую разницу в своем теле.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу женщины Ями Муфди.

Какие упражнения помогут похудеть после родов

По словам женщины, после рождения ребенка она погрузилась в мир фитнеса.

Своим примером американка хочет мотивировать другим женщинам работать над собой и совершенствоваться.

"Вот одно из моих любимых коротких и эффективных дома занятий. Следуйте каждому упражнению в течение 40 секунд", - написала она под видео.

Демонстрируя свою подтянутую фигуру, она показала простую тренировку, подходящую для большинства людей и что самое главное, ее можно выполнять, не выходя из дома.

В общем, она советует выполнять 3 действенных упражнения:

приседания с подъемом рук с гантелями

выпади ногами с подъемом гантель

подъем гантель лежа

Как отметила женщина на видео, каждое упражнение следует сначала выполнять 40 секунд, отдыхать и снова делать повтор.

"Нравится простота и эффективность! Не могу дождаться, чтобы попробовать это дома", - написал пользователь под видео.

После родов можно начать с простой ходьбы, легкой растяжки и упражнения для тазового дна и живота. Следует подождать некоторое время, чтобы организм восстановился для более силовых тренировок.