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Просто фантастика. Дивіться, як виглядають автомобілі-амфібії, які вже надійшли у продаж

Як виглядають автомобілі-амфібії (фото: Vonmercie)
Автор: Василина Копитко

У продаж надійшли дво- і тримісні машини Arosa EV на повітряній подушці, які здатні переміщатись по воді. Торік американська компанія Vonmercier виготовила 25 автомобілів-амфібій, цього року заплановано - 50.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Авто 24.

Як виглядають автомобілі-амфібії

Компанія Vonmercier у 2024 році відпускатиме машини лише за попереднім записом та при умові сплати задатку у розмірі 1000 доларів США. Замовник отримає авто протягом чотирьох місяців після оплати.

Дизайн автомобіля багато в чому запозичений з аерокосмічної та морської промисловості. Авто має плавні обтічні вигини, що притаманно літакам та катерам.

Матеріал для авто також використали з тих же галузей, він легкий та міцний. Як і сучасні катери корпус автомобіля-амфібії виконано з вуглецевого волокна. 

 

Arosa EV зовні має вигляд спорткара. Ним можна пересуватися по воді і по твердих поверхнях, втім, за технічною конфігурацією він таки ближчий до човна, аніж до автомобіля.

На представлених фото і відео на Arosa не видно плафонів габаритних вогнів, поворотів і стоп-сигналів. Також не виділено місця під номерні знаки. А без цих атрибутів виїжджати на дорогу заборонено. 

Експерти пояснюють, що колісні арки в передній частині транспортного засобу насправді нічого спільного з автомобільною ходовою не мають. Це - вентиляторні агрегати. 

Акумуляторна Arosa EV на повітряній подушці (фото:  Vonmercie)

Автомобіль-амфібія завдовжки 4,9 метра і має 240 к.с. потужності від трьох електродвигунів. Акумуляторні батареї мають різні варіанти тривалості роботи - 18 або 36 кВт-год, заявлено пробіг на одному заряді до 65 або 130 кілометрів відповідно. Arosa EV і на воді, і на дорогах розвиває швидкість 32 км/год. Зарядка можлива від традиційної зарядної станції для електромобілів.

Вартість Arosa стартує від 200 000 доларів США за модель початкового рівня та зростає до 249 000 доларів США за повністю декоровану версію.

 Автомобіль-амфібія все-таки ближчий до човна, ніж до авто (фото: Vonmercie)

 

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