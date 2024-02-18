Просто фантастика. Смотрите, как выглядят автомобили-амфибии, которые уже поступили в продажу

Как выглядят автомобили-амфибии

Компания Vonmercier в 2024 году будет продавать машины только по предварительной записи и при условии оплаты задатка в размере 1000 долларов США. Заказчик получит авто в течение четырех месяцев после оплаты.

Дизайн автомобиля во многом заимствован с аэрокосмической и морской промышленности. Авто имеет плавные обтекаемые изгибы, что присуще самолетам и катерам.

Материал для авто также использовали из тех же отраслей, он легок и прочен. Как и современные катера, корпус автомобиля-амфибии выполнен из углеродного волокна.

Arosa EV снаружи имеет вид спорткара. Им можно передвигаться по воде и по твердым поверхностям, но по технической конфигурации он ближе к лодке, чем к автомобилю.

На представленных фото и видео на Arosa не видно габаритных плафонов огней, поворотов и стоп-сигналов. Также не выделены места под номерные знаки. А без этих атрибутов выезжать на дорогу запрещено.

Эксперты объясняют, что колесные арки в передней части транспортного средства на самом деле ничего общего с автомобильной ходовой не имеют. Это - вентиляторные агрегаты.

Аккумуляторная Arosa EV на воздушной подушке (фото: Vonmercie)

Автомобиль-амфибия составляет 4,9 метра в длину и имеет 240 л.с. мощности от трех электродвигателей. Аккумуляторные батареи имеют разные варианты продолжительности работы - 18 или 36 кВт-ч, заявлен пробег на одном заряде до 65 или 130 километров соответственно. Arosa EV и на воде, и на дорогах развивает скорость 32 км/ч. Зарядка возможна от обычной зарядной станции для электромобилей.

Стоимость Arosa стартует от 200 000 долларов за модель начального уровня и растет до 249 000 долларов за полностью декорированную версию.

Автомобиль-амфибия все-таки ближе к лодке, чем к авто (фото: Vonmercie)