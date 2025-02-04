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Простійте стільки секунд на одній нозі та дізнайтесь про свій рівень фізичної форми

Вівторок 04 лютого 2025 18:30
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Простійте стільки секунд на одній нозі та дізнайтесь про свій рівень фізичної форми Як навчитись тримати баланс на одній нозі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Скільки секунд ви можете простояти на одній нозі? Як виявилось, ця тривалість може бути показником того, наскільки хороша у вас фізична форма.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Як довго потрібно тримати рівновагу на одній нозі

Тестування балансу тіла - це швидкий і ефективний спосіб оцінити загальну фізичну стабільність і контроль.

Як довго ви можете протриматись на одній нозі, залежить від вашого віку та рівня фізичної підготовки:

  • Початківець - оптимально протриматись протягом 15-20 секунд. Цей рівень показує пристойну стабільність і контроль, але є куди вдосконалюватися
  • Середній рівень - утримання рівноваги протягом 30-40 секунд демонструє міцну стійкість нижньої частини тіла
  • Високий рівень - ви у чудовій формі, якщо можете балансувати на одній нозі протягом 60 секунд і більше, не хитаючись. Цей рівень демонструє чудовий нервово-м’язовий контроль, силу та витривалість

Простійте стільки секунд на одній нозі та дізнайтесь про свій рівень фізичної формиДівчина тримає баланс на одній нозі (фото: Freepik)

Як покращити баланс

Якщо ви хочете підвищити рівень своєї рівноваги, є декілька практичних способів збільшити час стояння на одній нозі:

  • Регулярне тестування - щотижня відстежуйте свій баланс, щоб контролювати свій прогрес. Регулярне заняття допомагає визначити покращення та підвищує мотивацію
  • Зміцнюйте прес - він ​​має вирішальне значення для балансу
  • Використовуйте динамічні рухи - додайте динамічні вправи, такі як бічні випади та стрибки однією ногою, щоб покращити координацію та стабільність під час руху
  • Прогрес з часом - починайте з більш простих варіантів, як-от триматися за стіну чи стілець, і поступово збільшуйте складність, відпускаючи або балансуючи на нерівній поверхні

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