Простійте стільки секунд на одній нозі та дізнайтесь про свій рівень фізичної форми
Скільки секунд ви можете простояти на одній нозі? Як виявилось, ця тривалість може бути показником того, наскільки хороша у вас фізична форма.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Як довго потрібно тримати рівновагу на одній нозі
Тестування балансу тіла - це швидкий і ефективний спосіб оцінити загальну фізичну стабільність і контроль.
Як довго ви можете протриматись на одній нозі, залежить від вашого віку та рівня фізичної підготовки:
- Початківець - оптимально протриматись протягом 15-20 секунд. Цей рівень показує пристойну стабільність і контроль, але є куди вдосконалюватися
- Середній рівень - утримання рівноваги протягом 30-40 секунд демонструє міцну стійкість нижньої частини тіла
- Високий рівень - ви у чудовій формі, якщо можете балансувати на одній нозі протягом 60 секунд і більше, не хитаючись. Цей рівень демонструє чудовий нервово-м’язовий контроль, силу та витривалість
Дівчина тримає баланс на одній нозі (фото: Freepik)
Як покращити баланс
Якщо ви хочете підвищити рівень своєї рівноваги, є декілька практичних способів збільшити час стояння на одній нозі:
- Регулярне тестування - щотижня відстежуйте свій баланс, щоб контролювати свій прогрес. Регулярне заняття допомагає визначити покращення та підвищує мотивацію
- Зміцнюйте прес - він має вирішальне значення для балансу
- Використовуйте динамічні рухи - додайте динамічні вправи, такі як бічні випади та стрибки однією ногою, щоб покращити координацію та стабільність під час руху
- Прогрес з часом - починайте з більш простих варіантів, як-от триматися за стіну чи стілець, і поступово збільшуйте складність, відпускаючи або балансуючи на нерівній поверхні
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