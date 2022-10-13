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Простий морквяний пиріг, який приготує навіть дитина: рецепт (відео)

Такої смакоти ви ще не куштували! (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Морква - сезонний та улюблений для українців овоч. До того ж він дуже корисний, тому обов'язково додавайте його до свого раціону та до страв дітей!

А Styler тим часом ділиться рецептом неймовірно швидкого та смачного морквяного пирога.

Інгредієнти для пирога

Для приготування вам знадобиться:

  • 500 грамів моркви
  • 4 яйця
  • 200 грамів цукру
  • 150 грамів борошна
  • 50 мл оливкової або соняшникової олії
  • пів чайної ложки розпушувача

Покроковий рецепт

Першим ділом почистьте та дрібно поріжте моркву. Якщо маєте більше часу, її можна натерти на дрібну терку. Висипте її в блендер та збийте до однорідної маси. До моркви розбийте чотири яйця, знову трохи збийте.

Тепер до сухих інгредієнтів. Борошно, цукор і розпушувач змішайте разом в одній тарілці. До яєчно-морквяної суміші додайте олії, ввімкніть блендер і починайте поступово додавати сухі інгредієнти.

Наступним кроком візьміть форму для запікання, вистелену пергаментом. Вилийте туди готову суміш із блендера. Відправляйте в духовку на 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Уважно пильнуйте готовність пирога. Коли час добігатиме кінця, перевіряйте тісто дерев'яною паличкою: вона повинна бути сухою при протиканні пирога.

Якщо пиріг готовий, діставайте його з форми та дайте трохи охолонути. Після чого заварюйте горнятко кави або чаю та куштуйте це осіннє диво!

До речі, раніше ми розповідали, скільки зараз в Україні коштує морква.

Також писали про те, коли в Україні здешевшають яйця.

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