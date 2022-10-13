Простий морквяний пиріг, який приготує навіть дитина: рецепт (відео)

Морква - сезонний та улюблений для українців овоч. До того ж він дуже корисний, тому обов'язково додавайте його до свого раціону та до страв дітей!
А Styler тим часом ділиться рецептом неймовірно швидкого та смачного морквяного пирога.
Для приготування вам знадобиться:
Першим ділом почистьте та дрібно поріжте моркву. Якщо маєте більше часу, її можна натерти на дрібну терку. Висипте її в блендер та збийте до однорідної маси. До моркви розбийте чотири яйця, знову трохи збийте.
Тепер до сухих інгредієнтів. Борошно, цукор і розпушувач змішайте разом в одній тарілці. До яєчно-морквяної суміші додайте олії, ввімкніть блендер і починайте поступово додавати сухі інгредієнти.
Наступним кроком візьміть форму для запікання, вистелену пергаментом. Вилийте туди готову суміш із блендера. Відправляйте в духовку на 50 хвилин при температурі 180 градусів.
Уважно пильнуйте готовність пирога. Коли час добігатиме кінця, перевіряйте тісто дерев'яною паличкою: вона повинна бути сухою при протиканні пирога.
Якщо пиріг готовий, діставайте його з форми та дайте трохи охолонути. Після чого заварюйте горнятко кави або чаю та куштуйте це осіннє диво!
До речі, раніше ми розповідали, скільки зараз в Україні коштує морква.
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