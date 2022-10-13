Простий морквяний пиріг, який приготує навіть дитина: рецепт (відео)

Інгредієнти для пирога

Для приготування вам знадобиться:

500 грамів моркви

4 яйця

200 грамів цукру

150 грамів борошна

50 мл оливкової або соняшникової олії

пів чайної ложки розпушувача

Покроковий рецепт

Першим ділом почистьте та дрібно поріжте моркву. Якщо маєте більше часу, її можна натерти на дрібну терку. Висипте її в блендер та збийте до однорідної маси. До моркви розбийте чотири яйця, знову трохи збийте.

Тепер до сухих інгредієнтів. Борошно, цукор і розпушувач змішайте разом в одній тарілці. До яєчно-морквяної суміші додайте олії, ввімкніть блендер і починайте поступово додавати сухі інгредієнти.

Наступним кроком візьміть форму для запікання, вистелену пергаментом. Вилийте туди готову суміш із блендера. Відправляйте в духовку на 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Уважно пильнуйте готовність пирога. Коли час добігатиме кінця, перевіряйте тісто дерев'яною паличкою: вона повинна бути сухою при протиканні пирога.

Якщо пиріг готовий, діставайте його з форми та дайте трохи охолонути. Після чого заварюйте горнятко кави або чаю та куштуйте це осіннє диво!