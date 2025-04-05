Один простий тест покаже, чи є у вас артрит: зробіть його вдома

Домашній тест на артрит - тема, яка викликає інтерес у багатьох пацієнтів. Нічого дивного. В Україні приблизно 400 000 людей страждають на артрит.

Як вдома діагностувати хворобу за допомогою тесту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що таке артрит?

Найбільш характерний симптом хвороби - біль, скутість і набряк в суглобах кистей і стоп, але запалення може торкнутися й інших суглобів. Нелікована хвороба зазвичай призводить до руйнування суглобів і тяжкої втрати працездатності, а також до пошкодження багатьох органів і передчасної смерті.

Багатьох пацієнтів цікавить, чи існує домашній тест на артрит. Немає домашніх тестів, які могли б остаточно підтвердити це запальне захворювання суглобів, але є деякі варіанти, які можуть допомогти оцінити рівень сечової кислоти у вашій крові.

Одним із таких інструментів є монітор сечової кислоти. Прилад працює аналогічно глюкометру і вимагає взяття краплі крові з пальця. Варто підкреслити, що високий рівень сечової кислоти може свідчити про артрит, але це не є чітким діагнозом.

Гіперурикемія іноді пов'язана з іншими захворюваннями, наприклад: захворювання нирок, гіпертонія, діабет 2 типу, камені в нирках, метаболічний синдром.

Домашні тести, хоча й можуть дати вказівки, не забезпечують достатньої точності та надійності, необхідних для встановлення правильного діагнозу подагри. Якщо ви підозрюєте артрит, вам слід негайно звернутися до лікаря. Якщо фахівець помітить щось неприємне, він направить вас до ревматолога.

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