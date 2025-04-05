Один простой тест покажет, есть ли у вас артрит: сделайте его дома

Домашний тест на артрит - тема, которая вызывает интерес у многих пациентов. Ничего удивительного. В Украине примерно 400 000 человек страдают артритом.

Как дома диагностировать болезнь с помощью теста, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia .

Что такое артрит?

Наиболее характерный симптом болезни - боль, скованность и отек в суставах кистей и стоп, но воспаление может затронуть и другие суставы. Нелеченая болезнь обычно приводит к разрушению суставов и тяжелой потере трудоспособности, а также к повреждению многих органов и преждевременной смерти.

Многих пациентов интересует, существует ли домашний тест на артрит. Нет домашних тестов, которые могли бы окончательно подтвердить это воспалительное заболевание суставов, но есть некоторые варианты, которые могут помочь оценить уровень мочевой кислоты в вашей крови.

Одним из таких инструментов является монитор мочевой кислоты. Прибор работает аналогично глюкометру и требует взятия капли крови из пальца. Стоит подчеркнуть, что высокий уровень мочевой кислоты может свидетельствовать об артрите, но это не является четким диагнозом.

Гиперурикемия иногда связана с другими заболеваниями, например: заболевания почек, гипертония, диабет 2 типа, камни в почках, метаболический синдром.

Домашние тесты, хотя и могут дать указания, не обеспечивают достаточной точности и надежности, необходимых для установления правильного диагноза подагры. Если вы подозреваете артрит, вам следует немедленно обратиться к врачу. Если специалист заметит что-то неприятное, он направит вас к ревматологу.

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