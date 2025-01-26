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Простіше, ніж здається: легкий рецепт хачапурі по-аджарськи від Євгена Клопотенка

Як готувати хачапурі по-аджарськи (фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Хачапурі - всесвітньо відома традиційна страва грузинської кухні. Хачапурі нагадує човник з тіста, наповнений сиром. Деякі види хачапурі прикрашаються яєчним жовтком.

Про те, як готувати хачапурі по-аджарськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал Євгена Клопотенка.

Що потрібно для хачапурі по-аджарськи

Для того, щоб приготувати 4 хачапурі по-аджарськи, знадобляться наступні інгредієнти:

  • борошно - 400 г
  • вода - 180 мл
  • молоко - 100 мл і 2 ст. л.
  • сир сулугуні - 200 г
  • кисломолочний сир - 100 г
  • яйця - 7 шт.
  • соняшникова олія - 2 ст. л.
  • сухі дріжджі - 1 ч. л.
  • сіль - 1 ч. л.
  • цукор - 1 ч. л.

Як готувати хачапурі по-аджарськи

Спершу замісіть тісто для хачапурі. Для цього в глибокій мисці необхідно змішати борошно, цукор, сіль та сухі дріжджі. Ретельно перемішайте сухі інгредієнти, а потім влийте теплу воду та 100 мл молока.

Також додайте соняшникову олію і ретельно перемішайте масу до однорідної консистенції без грудочок. Тісто повинно бути м'яким та водночас не липнути до рук. Перекладіть масу в змащену олію миску, накрийте плівкою та залиште приблизно на 40 хвилин в теплому місці. 

Тим часом можна приготувати начинку. Для цього потрібно натерти на великій тертці сулугуні та змішати його з кисломолочним сиром. Додайте в начинку два яйця і 2 ст. л. молока, а також сіль та перець до смаку. Перемішайте інгредієнти і відставте начинку. 

Коли тісто збільшиться в 2-3 рази, його потрібно ще раз злегка вимісити, а потім розділіть на чотири частини. Розкачайте тісто на прямокутники та рівномірно розподіліть по пласту начинку, залишивши відступи до країв тіста.

Щільно зліпіть краї тіста в центрі, після чого перекладіть хачапурі на застелене пергаментом деко, заліпленою частиною донизу. Зробіть по центру повздовжний надріз та "розгорніть" хачапурі.
Як готувати хачапурі (скриншот / Євген Клопотенко)

Існує і простіший спосіб - на прямокутник тіста потрібно викласти начинку, а потім підгорнути краї тіста, сформувавши "човник".

Як ліпити хачапурі (скриншот / Євген Клопотенко)

Змастіть тісто 1 жовтком та помістіть хачапурі в розігріту до 230 градусів в духовку на 15-20 хвилин. Після чого в начинці хачапурі необхідно зробити невелике заглиблення та розбити по одному жовтку.

Помістіть хачапурі в духовку ще на 5 хвилин, щоб жовток прогрівся і схопився. При подачі хачапурі можна злегка притрусити свіжомеленим перцем.

 

До речі, нещодавно ми писали про те, як готувати печеню з качиними серцями та овочами.

Крім цього розповідали, як готувати картопляні крученики.

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