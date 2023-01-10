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Прості способи посилити сигнал Wi-Fi у будинку: без фольги та баночок

Як посилити сигнал Wi-Fi у квартирі (фото: unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

Слабкий сигнал Wi-Fi – проблема у багатьох квартирах. Причин тому буває кілька – слабка робота роутера, неправильне налаштування, перешкоди. Але не поспішайте одразу купувати новий роутер.

Які способи допоможуть вам посилити сигнал Wi-Fi у будинку чи квартирі, розповіли в UAportal.

Дешеві способи посилити сигнал Wi-Fi

1. Поставте роутер вище та розмістіть його ближче до центру квартири чи будинку. Це дозволить рівномірно розподілити сигнал.

2. Купіть додаткову антену-підсилювач, який можна безпосередньо підключати до пристрою. З'ясуйте, чи є у ваших пристроїв підтримка таких підсилювачів.

3. Відключіть від роутера всі зайві пристрої, щоб не навантажувати мережу. Чим менше пристроїв у будинку підключено до Wi-Fi, тим кращим і потужнішим буде сигнал.

Більш складні способи посилити сигнал Wi-Fi

1. Зайдіть в налаштування вашого роутера або попросіть цим зайнятися фахівця – можливо, розробники випустили для вашого пристрою нову версію програмного забезпечення та потрібно його оновити. Встановлення таких налаштувань зазвичай відбувається автоматично після входу на сторінку налаштувань.

2. Якщо у вас є інший роутер або старий маршрутизатор, використовуйте його як додаткову точку доступу. Він може працювати в ролі підсилювача сигналу, якщо його поставити в іншій частині будинку. З'єднайте пристрої в одній мережі для більш рівномірного сигналу.

3. Найвитратніший спосіб – купити новий роутер нового покоління, який підтримує сигнал Wi-Fi 6.

До речі, раніше ми писали про те, які є найдешевші тарифні плани в різних українських операторів зв'язку.

А ще розповідали про те, як шахраї мають проблеми зі зв'язком для своїх злочинних схем.

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