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Простые способы усилить сигнал Wi-Fi в доме: без фольги и баночек

Как усилить сигнал Wi-Fi в квартире (фото: unsplash com)
Автор: Анна Шиканова

Слабый сигнал Wi-Fi - проблема во многих квартирах. Причин тому бывает несколько - слабая работа роутера, неправильная настройка, помехи. Но не спешите сразу покупать новый роутер.

Какие способы помогут вам усилить сигнал Wi-Fi в доме или квартире, рассказали в UAportal.

Дешевые способы усилить сигнал Wi-Fi

1. Поставьте роутер повыше и разместите его поближе к центру квартиры или дома. Это позволит равномерно распределить сигнал.

2. Купите дополнительную антенну-усилитель, который можно напрямую подключать к устройству. Выясните, есть ли у ваших устройств поддержка таких усилителей.

3. Отключите от роутера все лишние устройства, чтобы не нагружать сеть. Чем меньше устройств в доме подключено к Wi-Fi, тем лучше и мощнее будет сигнал.

Более сложные способы усилить сигнал Wi-Fi

1. Зайдите в настройки вашего роутера или попросите этим заняться специалиста - возможно, разработчики выпустили для вашего устройства новую версию программного обеспечения и нужно их обновить. Установка таких настроек обычно происходит автоматически, после входа на страницу настроек.

2. Если у вас есть еще один роутер или старый маршрутизатор, используйте его как дополнительную точку доступа. Он может сработать в роли усилителя сигнала, если его поставить в другой части дома. Соедините устройства в одну сеть для более равномерного сигнала.

3. Самый затратный способ - купить новый роутер нового поколения, который поддерживает сигнал Wi-Fi 6.

Кстати, ранее мы писали о том, какие есть самые дешевые тарифные планы у разных украинских операторов связи.

А еще рассказывали о том, как мошенники пользуются проблемами со связью для своих преступных схем.

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