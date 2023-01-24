Прості секрети молодості від корейських жінок: вони реально працюють!

Регулярна зміна доглядового засобу

Жінки в Азії та особливо Кореї ніколи не купують один і той же засіб декілька разів поспіль. Вони переконані, що таким чином шкіра просто звикне до нього, і жодного ефекту не буде.

Косметологи кажуть, що шкіра повинна адаптуватися. Тому навіть відповідно до сезону радять додавати нові засоби по догляду.

Це також, до речі, пояснення тому, чому нові лінійки корейської косметики з'являються так часто: жінки просто не купують одне й саме.

Слиз равликів

Оглянувши прилавок із корейською косметикою, ви точно знайдете там кілька засобів зі слизом равлика. Він чудово зволожує шкіру та робить її пружною, насичуючи потрібними мікроелементами.

Слиз равликів складається з двох компонентів: води та муцину. Він активізує функцію фібробластів, що беруть участь в утворенні позаклітинної структури тканини, а також колагену та еластину.

Крім того, равликовий слиз протистоїть віковими змінами на обличчі, ефективно бореться з бактеріями та вірусами, акне, розацеа, бородавками, пігментними плямами.

Найліпшою процедурою є равликовий масаж. Равлики мають здатність дуже швидко відновлювати свій епітелій. Крім того, за допомогою такого масажу шкіра зволожується, регенерується та омолоджується.

Захист від сонця

Уже давно не секрет, що потрібно щодня використовувати крем із відповідним рівнем SPF, тобто захистом від сонця. Це убезпечить шкіру від передчасного старіння. Азіатки роблять це щодня.

До того ж вони не любительки пляжного відпочинку, тому старіння від сонячних променів їм точно не загрожує.