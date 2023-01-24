Простые секреты молодости от корейских женщин: они реально работают!

Регулярное изменение уходового средства

Женщины в Азии и особенно Корее никогда не покупают одно и то же средство несколько раз подряд. Они убеждены, что таким образом кожа просто привыкнет к нему и никакого эффекта не будет.

Косметологи говорят, что кожа должна адаптироваться. Поэтому даже в соответствии с сезоном советуют добавлять новые средства по уходу.

Это также, кстати, объяснение тому, почему новые линейки корейской косметики появляются так часто: женщины просто не покупают одно и то же.

Слизь улиток

Осмотрев прилавок с корейской косметикой, вы точно найдете там несколько средств со слизью улитки. Она отлично увлажняет кожу и делает ее упругой, насыщая нужными микроэлементами.

Слизь улиток состоит из двух компонентов: воды и муцина. Он активизирует функцию фибробластов, участвующих в образовании внеклеточной структуры ткани, а также коллагена и эластина.

Кроме того, улитковая слизь противостоит возрастными изменениями на лице, эффективно борется с бактериями и вирусами, акне, розацеа, бородавками, пигментными пятнами.

Лучшей процедурой является улиточный массаж. Улитки обладают способностью очень быстро восстанавливать свой эпителий. Кроме того, с помощью такого массажа увлажняется кожа, регенерируется и омолаживается.

Защита от солнца

Уже давно не секрет, что нужно каждый день использовать крем с соответствующим уровнем SPF, то есть защитой от солнца. Это обезопасит кожу от преждевременного старения. Азиатки делают это каждый день.

К тому же они не любительницы пляжного отдыха, потому старению от солнечных лучей им точно не грозит.