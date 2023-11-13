Прості правила, які допоможуть вам не набрати зайву вагу взимку

Взимку зайва вага набирається практично у всіх. Хтось обмежується стандартними 2-3 кг, а хтось встигає за холодний час набрати й понад 5-7 кг. І це не дивно, бо хочеться щось з'їсти зігріваючого, а ось рухатися взимку ми стаємо менше.

Як не набирати зайву вагу у холодну пору року, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост лікаря Юрія Габорця в Instagram.

Спеціаліст зазначає, що взимку дні стають коротшими, ночі довшими, люди менше гуляють та більше сидять вдома.

"Постійно хочеться бігати до холодильника, щоб підняти собі настрій, бо без сонця менше серотоніну, також холод дає сигнал організму, що треба калорії, щоб зігрітись. А зимовий широкий одяг маскує набір ваги", - підкреслює лікар.

Він дав декілька порад, як не наїдати взимку зайві кілограми:

1. Кожен ранок вставайте на ваги та на холодильнику пишіть цифру, щоб бачити, куди йде крива.

2. Намагайтеся їсти більше нежирного м'яса, печінки - там вітамін Д. Відварюйте заморожені овочі.

3. Ввечері потрібно раніше лягати спати та повноцінно висипатися.

4. Спробуйте вдома робити фізичні вправи, щоб допалювати калорії. Більше рухайтеся.

5. Не заїдайте стрес.

6. Не грійтеся алкоголем, а тепло вдягайтеся, щоб підтримувати обмін речовин.

7. Не дивіться на інших, майте свій власний раціон.