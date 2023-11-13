Простые правила, которые помогут вам не набрать лишний вес зимой

Зимой лишний вес набирается практически у всех. Кто ограничивается стандартными 2-3 кг, а кто успевает за холодное время набрать и более 5-7 кг. И это не удивительно, потому что хочется что-то съесть согревающего, а вот двигаться зимой мы становимся меньше.

Как не набирать лишний вес в холодное время года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост врача Юрия Габорца в Instagram.

Специалист отмечает, что зимой дни становятся короче, ночи длиннее, люди меньше гуляют и больше сидят дома.

"Постоянно хочется бегать в холодильник, чтобы поднять себе настроение, потому что без солнца меньше серотонина, также холод дает сигнал организму, что нужно калории, чтобы согреться. А зимняя широкая одежда маскирует набор веса", - подчеркивает врач.

Он дал несколько советов, как не наедать зимой лишние килограммы:

1. Каждое утро вставайте на весы и на холодильнике пишите цифру, чтобы видеть, куда идет кривая.

2. Старайтесь есть больше нежирного мяса, печень - там витамин Д. Отваривайте замороженные овощи.

3. Вечером нужно раньше ложиться спать и полноценно высыпаться.

4. Попытайтесь дома делать физические упражнения, чтобы дожигать калории. Больше двигайтесь.

5. Не заедайте стресс.

6. Не грейтесь алкоголем, а тепло одевайтесь, чтобы поддерживать обмен веществ.

7. Не смотрите на других, имейте свой рацион.