Простатит - головна чоловіча хвороба: хто в групі ризику й перші симптоми

Простатит вважається найпоширенішим захворюванням органів чоловічої репродуктивної системи. Його важливо вчасно діагностувати, щоб лікар призначив відповідну терапію, адже хвороба має дуже погані наслідки.
Як проявляється простатит, хто в групі ризику - читайте нижче в матеріалі Styler.
За статистикою, пише MedicineNet, з хворобою стикається близько 10-12% чоловіків незалежно від віку в певний період життя.
Простатит - це захворювання передміхурової залози, зазвичай пов'язане із запаленням. Простатит часто викликає хворобливе або ускладнене сечовипускання, а також біль у паху, ділянці таза або статевих органів.
Симптоми простатиту
Біль або печія при сечовипусканні (дизурія).
Утруднене сечовипускання.
Часте сечовипускання, особливо вночі (ніктурія).
Термінова потреба у сечовипусканні.
Біль у животі, паху чи попереку.
Біль у ділянці між мошонкою і прямою кишкою.
Біль або дискомфорт статевого члена/яєчок.
Хвороблива еякуляція.
Каламутна еякуляція.
Кров у сечі.
Лихоманка, озноб, м'язові болі, інші грипоподібні симптоми (при гострому бактеріальному простатиті).
Чому важливо лікувати простатит?
Як пише онлайн-хаб українських лікарів DOC.UA, ускладнення гострого або хронічного простатиту можуть включати:
гостру затримку сечі;
бактеріальне зараження крові (бактеріємію);
інфекцію сечового міхура (цистит у чоловіків);
сечокам'яну хворобу;
ниркову недостатність;
пієлонефрит (інфекцію у нирках);
запалення спіральної трубки;
абсцес передміхурової залози;
сексуальну дисфункцію;
зміни у спермі (епідидиміт), які можуть спричинити безпліддя;
ризик раку простати.
Ризик розвитку простатиту зростає, пише Prostatehealthguide, якщо чоловік:
мав простатит або інше інфекційне захворювання сечового міхура або уретри в минулому;
отримав травму тазу (наприклад, внаслідок їзди верхи, катання на велосипеді, підняття важких речей тощо);
має доброякісну гіперплазію передміхурової залози;
має в раціоні багато гострої їжі або алкоголю;
займається незахищеним сексом, має гонорею, хламідіоз або інше захворювання, що передається статевим шляхом;