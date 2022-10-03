Простатит - главная мужская болезнь: кто в группе риска и первые симптомы

Простатит считается наиболее распространенным заболеванием органов мужской репродуктивной системы. Его важно вовремя диагностировать, чтобы врач назначил соответствующую терапию, ведь у болезни очень плохие последствия.
Как проявляется простатит, кто в группе риска – читайте ниже в материале Styler.
По статистике, пишет MedicineNet, с болезнью сталкивается около 10-12% мужчин вне зависимости от возраста в определенный период жизни.
Простатит – это заболевание предстательной железы, обычно связанное с воспалением. Простатит часто вызывает болезненное или осложненное мочеиспускание, а также боли в паху, участке таза или половых органов.
Симптомы простатита
Боль или жжение при мочеиспускании (дизурия).
Затрудненное мочеиспускание.
Частое мочеиспускание, особенно ночью (никтурия).
Срочная потребность в мочеиспускании.
Боль в животе, паху или пояснице.
Боль в области между мошонкой и прямой кишкой.
Боль или дискомфорт полового члена/яичек.
Болезненная эякуляция.
Мутная эякуляция.
Кровь в моче.
Лихорадка, озноб, мышечные боли, другие гриппоподобные симптомы (при остром бактериальном простатите).
Почему важно лечить простатит?
Как пишет онлайн-хаб украинских врачей DOC.UA, осложнения острого или хронического простатита могут включать:
острую задержку мочи;
бактериальное заражение крови (бактериемию);
инфекцию мочевого пузыря (цистит у мужчин);
мочекаменную болезнь;
почечную недостаточность;
пиелонефрит (инфекция в почках);
воспаление спиральной трубки;
абсцесс предстательной железы;
сексуальную дисфункцию;
изменения в сперме (эпидидимит), которые могут повлечь бесплодие;
риск рака простаты.
Риск развития простатитарастет, пишет Prostatehealthguide, если мужчина:
имел простатит или другое инфекционное заболевание мочевого пузыря или уретры в прошлом;
получил травму таза (например, в результате верховой езды, катания на велосипеде, поднятия тяжелых вещей и т. п.);
имеет доброкачественную гиперплазию предстательной железы;
имеет в рационе много острой пищи или алкоголя;
занимается незащищенным сексом, имеет гонорею, хламидиоз или другое заболевание, передающееся половым путем;