Проста вправа для здоров'я серця і нарощування м'язів для людей 60+

Людей старше 60 років закликають щодня виконувати просту вправу для покращення здоров'я серця та нарощування м'язів.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Surrey Live.

Яку вправу повинні виконувати люди 60+

За словами експертів - підійматися сходами замість ліфта - це ідеальне рішення.

Підйом сходами - це чудова вправа, яка забезпечує високоефективне тренування для тих, хто прагне покращити своє здоров'я. Для літніх людей це допомагає досягти вимірних переваг, які виходять за рамки простої базової фізичної форми. Навіть підйом лише на кілька сходових прольотів є корисним; послідовність завжди переважує інтенсивність.

Переваги підйому сходами

Підйом сходами активує важливі м'язи для повсякденних дій, таких як стояння, сидіння та ходьба, сприяючи довголіттю та збереженню активності в похилому віці. Люди, які регулярно підіймаються сходами, мають сильніше серце та тіло, з нижчими показниками немічності.

Підйом сходами покращує пропріоцепцію, знижуючи ризик падінь, а також зміцнює кістки, потенційно знижуючи ризик остеопорозу. Підйом сходами лише протягом трьох-п'яти хвилин щодня може покращити серцево-судинну форму за кілька тижнів, спалюючи приблизно 8-10 калорій за хвилину.

Експерти рекомендують починати з одного сходового прольоту щодня, використовуючи поручень для рівноваги, носячи підтримуюче взуття та звертаючи увагу на поставу.

Якщо сходи недоступні, пропонується відтворити рух, використовуючи вдома міцний невисокий стілець-підставку.