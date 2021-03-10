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Проснулся самый высокий вулкан нашего континента: потоки лавы и искры видны за километры

Автор: Людмила Жукова

Самій мощный вулкан Евразии начал извергаться на Камчатке. Он называется Ключевская сопка.

Видео природного явления показали в сюжете ТСН.

На кадрах видно, как из кратера вулкана идет дым и выбрасываются раскаленные обломки. Отмечается, что на видео запечатлено появление нового конуса вулкана.

Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии. Его относительная высота составляет 4649 метров.

К слову, вулкан выбрасывает столько лавы, что это может нарушить экологический баланс местных рек, предупреждают экологи. Кроме того, раскаленные потоки угрожают нескольким ближайшее дорогам.

Последнее извержение здесь произошло в феврале 2021 года.

На Камчатке начал извергаться самый высокий вулкан нашего континента

Как мы ранее писали, в Гватемале началось извержение вулкан Пакая.

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