Проснулся от боли и щекотки: в Тернополе таракан залез в ухо подростку и ползал там

14-летний подросток в Тернополе пострадал от попадания в его ухо таракана. Насекомое залезло в ушную раковину мальчика и ползало там.

Об этом сообщили в Facebook Центра ЭМП Тернопольской области.

Согласно сообщению, подросток проснулся 24 мая в три часа ночи от боли и щекотки в правом ухе. Ему вызвали "скорую помощь", ведь было совершенно непонятно, что происходит.

Парень даже принял анальгин, чтобы снять боль, а в ухо закапал капли. Но ничего не помогало. Приехавшие медики осмотрели ухо и увидели... ползающего там таракана.

"При осмотре ушной раковины через ушное зеркало медики скорой увидели тело таракана, который там двигался... С диагнозом инородное тело правой ушной раковины (таракан) юного пациента, после оказанной медицинской помощи, госпитализировано в областную детскую больницу", - говорится в сообщении.