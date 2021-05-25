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Проснулся от боли и щекотки: в Тернополе таракан залез в ухо подростку и ползал там

Автор: Светлана Мащенко

14-летний подросток в Тернополе пострадал от попадания в его ухо таракана. Насекомое залезло в ушную раковину мальчика и ползало там.

Об этом сообщили в Facebook Центра ЭМП Тернопольской области.

Согласно сообщению, подросток проснулся 24 мая в три часа ночи от боли и щекотки в правом ухе. Ему вызвали "скорую помощь", ведь было совершенно непонятно, что происходит.

Парень даже принял анальгин, чтобы снять боль, а в ухо закапал капли. Но ничего не помогало. Приехавшие медики осмотрели ухо и увидели... ползающего там таракана.

"При осмотре ушной раковины через ушное зеркало медики скорой увидели тело таракана, который там двигался... С диагнозом инородное тело правой ушной раковины (таракан) юного пациента, после оказанной медицинской помощи, госпитализировано в областную детскую больницу", - говорится в сообщении.

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