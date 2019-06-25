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Проснулась одна в холоде и темноте: пассажирку самолета забыли разбудить после приземления

STYLERКурьезы    25.06.2019 - 09:01
Проснулась одна в холоде и темноте: пассажирку самолета забыли разбудить после приземления
Коллаж РБК-Украина

Пассажирка осталась спать на своем месте, когда все вышли

В Канаде пассажирку самолета забыли разбудить после приземления. Чтобы выяснить все обстоятельства, данный инцидент принялась расследовать авиакомпания Air Canada. Об этом информирует издание The Guardian.

О случае стало известно 19 июня. Отмечается, что девушка осталась спать на своем месте, когда все вышли. По словам пострадавшей Тиффани Адамс, она проснулась одна в пустом и темном самолете после того, как он приземлился в городе Торонто.

Проснувшись, девушка пыталась дозвониться знакомым, но ее телефон разрядился. Зарядить гаджет она не могла, так как в самолете отключили электроэнергию. Осознав безвыходность ситуации, пассажирку охватила паника.

Адамс подавала сигналы SOS с помощью фонарика, но никто не отреагировал. Позже ей удалось открыть дверь кабины. Там ее забрала бригада, которая работала на аэродроме.

В авиакомпании комментировать произошедшее отказались, хотя сам факт случившегося подтвердили.

Напомним, что около 180 пассажиров, среди которых маленькие дети, должны были прилететь в харьковский аэропорт 20 июня в 01:25, но они были заблокированы в аэропорту.

Ранее также сообщалось о том, что в аэропорту Борисполь застряли пассажиры, которые должны были вылететь рейсом PQ 7001 Киев - Хургада авиакомпании SkyUp.

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