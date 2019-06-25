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Прокинулась одна в холоді і темряві: пасажирку літака забули розбудити після приземлення

STYLERКурйози    25.06.2019 - 09:01
Прокинулась одна в холоді і темряві: пасажирку літака забули розбудити після приземлення
Колаж РБК-Україна

Пасажирка залишилася спати на своєму місці, коли всі вийшли

В Канаді пасажирку літака забули розбудити після приземлення. Щоб з'ясувати всі обставини, даний інцидент почала розслідувати авіакомпанія Air Canada. Про це інформує видання The Guardian.

Про випадок стало відомо 19 червня. Відзначається, що дівчина залишилася спати на своєму місці, коли всі вийшли. За словами постраждалої Тіффані Адамс, вона прокинулася одна в порожньому і темному літаку після того, як він приземлився в місті Торонто.

Прокинувшись, дівчина намагалася додзвонитися знайомим, але її телефон розрядився. Зарядити гаджет вона не могла, так як у літаку відключили електроенергію. Усвідомивши безвихідність ситуації, пасажирку охопила паніка.

Адамс подавала сигнали SOS за допомогою ліхтарика, але ніхто не відреагував. Пізніше їй вдалося відкрити двері кабіни. Там її забрала бригада, яка працювала на аеродромі.

В авіакомпанії коментувати подію відмовилися, хоча сам факт того, що сталося, підтвердили.

Нагадаємо, що близько 180 пасажирів, серед яких маленькі діти, повинні були прилетіти в харківський аеропорт 20 червня у 01:25, але вони були заблоковані в аеропорту.

Раніше також повідомлялося про те, що в аеропорту Бориспіль застрягли пасажири, які повинні були вилетіти рейсом PQ 7001 Київ - Хургада авіакомпанії SkyUp.

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