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"Проскочити" в останній момент: українські водії ігнорують небезпечне правило

Четвер 01 лютого 2024 13:35
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"Проскочити" в останній момент: українські водії ігнорують небезпечне правило Чому водії часто ігнорують сигнали світлофора (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні водії часто не дотримуються сигналів світлофора. Зокрема, причиною порушень стає банальна неуважність чи самовпевнене бажання "проскочити" в останню секунду.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, який правил повинні дотримуватись водії, щоб уникнути небезпеки.

При написанні використовувались такі джерела: Telegram-канал Патрульної поліції України та сайт "Дорожній адвокат".

Що повинні знати водії

В поліції розповіли, що ігнорування сигналів світлофора небезпечне та можуть нести трагічні наслідки.

Згідно з п. 8.7 ПДР України світлофори призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, мають світлові сигнали зеленого, жовтого, червоного і біло-місячного кольорів, які розташовані вертикально чи горизонтально.

Важливо знати про такі сигнали:

  • п. 8.7.3 (г) жовтий сигнал світлофора забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів
  • п. 8.7.3 (д) жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу
  • п. 8.7.3 (е) червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух

В яких випадках водій може проїхати на жовтий сигнал світлофора

Часто працівники поліції очікують неподалік світлофорів, щоб "спіймати" водія, який не встигне завершити проїзд на зелене світло та вимушено виїжджає на жовтий сигнал світлофора.

Водій одразу отримує штраф на суму 510 грн за проїзд на заборонний сигнал світлофора (ч. 2 ст. 122 КУпАП).

Відповідно до пункту 8.7.3 ПДР жовтий сигнал забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів. Тому у разі подання світлофором сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися перед дорожньою розміткою

Якщо її немає - не ближче 10 м перед світлофором чи пішохідним переходом.

Однак, згідно з пунктом 8.11 ПДР водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу не можуть зупинити транспортний засіб не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього
руху.

Раніше ми повідомляли, які речі обов'язково повинні бути в багажнику водія.

Також читайте, чому не можна вмикати музику в авто.

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